Снежная зима с морозами в Шымкенте продлится пару дней

ЮКО оказалась во власти циклона. В Шымкенте снегопад целый день сопровождается шквалистым ветром. На дорогах образовалась наледь и резко ухудшилась видимость. Сотрудники МПС Шымкента просят водителей быть предельно внимательными. Пешеходам советуют быть особенно осторожными на перекрестках и держаться подальше от линий электропередач.

Дворы и улицы сейчас усиленно расчищают коммунальщики, но едва справляются. Большая преграда для коммунальщиков — автомобили, припаркованные у обочин.

«Уважаемые водители! Прошу вас не оставлять машины на обочинах проезжей части. Они мешают очищать улицы города от снега. Призываю вас с пониманием отнестись к работе коммунальных служб, ведь иначе им не удастся полностью очистить дороги от снега», — обратился ко всем автовладельцам в социальных сетях руководитель МПС Шымкента Данияр Мейрхан.

Пока акимат отчитывается о том, как идет уборка улиц, жители Шымкента с удовольствием делятся кадрами происходящего в городе.

«Какая классная зима! Наконец-то она пришла! Круто, кайф, вообще эмоции зашкаливают, красота, свежий воздух, снег, классно», — радуются жители Шымкента.

Синоптики говорят, что непогода в Шымкенте будет продолжаться всю ночь. Снег, по прогнозам, пролежит еще пару дней, а ночная температура воздуха в эти выходные опустится до минус 16. При этом днем и в субботу, и в воскресенье в областном центре ожидается довольно комфортная для прогулок и зимних развлечений погода -4…-6°С.