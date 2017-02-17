Сотрудники Департамента оплаты медуслуг осуждены за взятки в Шымкенте

Тюремный срок за сбор денег с медицинских учреждений получили сотрудники Комитета оплаты медуслуг. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Аль-Фарабийский районный суд Шымкента. Семь и семь с половиной лет тюрьмы получили экс-чиновники.

На скамье подсудимых экс-коллеги. Биби Калыбекова занимала должность заместителя начальника Департамента комитета по оплате медицинских услуг МЗСР РК по ЮКО. Олжас Жумаков возглавлял один из отделов этого ведомства. По материалам уголовного дела, они получали взятки.

«Выделенные денежные средства Комитетом по оплате медуслуг медицинским учреждениям, которые расположены в ЮКО, они получали вместе с замом под разными предлогами неоднократно. Получали, например, под предлогом того, что едут сдавать отчет в Астану и звонили в медицинские учреждения и завуалированно говорили, мол, 10 километров, или 20 километров, подразумевая под этим денежные средства. Приносили им их и отдавали для покровительства, а их отчеты будут ежемесячно проходить без проблем», — рассказал судья Аль-Фарабийского районного суда Торегали Бекназаров.

Больницы сдавали по 1000 долларов, поликлиники — по 500 долларов

По этому факту оба признаны виновными по статье 366 УК РК «Получение взятки». Однако на счету бывшей замначальницы еще один эпизод. Она требовала с медицинских учреждений определенную сумму якобы для того, чтобы отдать деньги ревизору, прибывшему с проверкой в регион. В итоге больницы сдавали по 1 000 долларов, а поликлиники по 500 долларов.

«Эти деньги она брала себе и в суде показала, что намеревалась передать ревизору. Однако в отношении ревизора органами предварительного следствия было принято решение прекратить уголовное преследование за недоказанностью», — рассказал судья Торегали Бекназаров.

В итоге Олжас Жумаков признан виновным по части 3 статьи 366 УК РК и получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, лишен права занимать пожизненно должности на государственной службе.

Его начальница Биби Калыбекова признана виновной еще и по статьям, предусматривающим наказание за мошенничество и подстрекательство в даче взятки, причем неоднократном. В итоге она будет отбывать в колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев.

