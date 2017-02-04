Советы огородникам и лунный посадочный календарь

Азалия – одно из самых красивых комнатных растений, которые обычно цветут зимой. Но, чтобы она пышно цвела у вас дома нужно создать правильные условия. Самое главное – это влажный воздух.

Опрыскивание азалии проводят ежедневно, а если квартирный воздух жаркий и сухой, то и дважды в день. Следующее условие – это правильный полив, ее нельзя пересушивать и не наоборот заливать. Идеальным вариантом при поливе будет талая и дождевая вода или же отстоянная водопроводная. Воду для полива рекомендуют иногда немного подкислить лимонной кислотой или лимонным соком (несколько капель). Это поможет сделать почву не такой плотной. Ведь рыхление грунта в горшке почвы недопустимо, так как у азалии тонкие хрупкие корешки, находящиеся на поверхности грунта, и при рыхлении они повреждаются. Температура содержания – следующее важное условие. Для уютного и комфортного пребывания растения необходимо, чтобы в комнате, где оно находится, не было жарко. Если же ее поставить на подоконник в отопительный сезон, азалия быстро погибнет. Сухой жаркий поток воздуха и тепло от батареи погубят это прекрасное растение.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ

Огородники, которые давно занимаются выращиванием собственной рассады, советуют обязательно обеззараживать грунт. Причем независимо от того, был ли он приготовлен вами самостоятельно или куплен в магазине. Для этого можно использовать разные методы:

◾ Прокаливание. В течение получаса землю прокаливают в духовке. Для этого ее насыпают на противень слоем не более 5 см и помещают в разогретую духовку. Температура не должна быть выше 70-90 градусов, при более высокой температуре почва может стать бесплодной.

◾ Пропаривание. Примерно за месяц до использования земли для рассады пропарьте ее на водяной бане два-три часа. При этом крышка емкости должна быть плотно закрыта.

◾ Промораживание. Заготовленный с осени грунт оставьте зимой при минусовой температуре на улице, накрыв от попадания осадков. За месяц до использования занесите землю в квартиру, хорошо отогрейте и смешайте с остальными компонентами. Затем вновь вынесите емкость с почвой на мороз.

◾ Есть еще один более простой и быстрый вариант – полить грунт перед посадкой семян горячим раствором марганцовки. Потом останется лишь подождать, когда земля подсохнет, и можно смело сажать семена на рассаду.

◾ Также в целях обеззараживания грунт можно полить фунгицидом, например, фундазолом.

ЧТО И КОГДА САЖАТЬ

Первую рассаду дачники начнут закладывать уже в феврале. Когда сеять семена, если вы собираетесь высадить рассаду в конце марта, в апреле или мае? Все это можно просчитать, если знать сроки всходов семян.

Итак,

◾ всходы томатов появляются через 6-10 дней;

◾ огурцов – на 3-7 день после посева;

◾ перца – 7-15 дней;

◾ патиссонов, кабачков, тыквы – через 3-10 дней;

◾ салата – 4-10 дней;

◾ лука-чернушки – 5-12 дней;

◾ цветной капусты – 3-8 дней;

◾ кочанной капусты – 3-10 дней;

◾ баклажанов – 5-10 дней;

◾ сельдерея, ревеня – 7-14 день.

А когда можно сажать рассаду в теплицу или отрытый грунт?

◾ Сельдерей высаживают через 60-80 дней после всходов;

◾ лук – через 60-70 дней;

◾ капусту – через 50 дней;

◾ перец и помидоры – через 60 дней;

◾ баклажаны – через 65-70 дней;

◾ кабачки и огурцы – через 30-40 дней.

Например, давайте рассчитаем по этому принципу дату посева на рассаду семян баклажанов. В открытый грунт их высаживают через 65-70 дней после всходов. Баклажаны теплолюбивы и поэтому высаживать их рассаду нужно не раньше второй половины апреля, ориентировочно с 14 по 20 апреля. Отсчитываем назад по календарю 70 дней – получаем даты – 9-15 февраля. Обычно семена баклажанов всходят не так быстро, как томаты или перцы, им надо 8-12 дней, чтобы вылезти из земли. Опять по календарю отсчитываем назад 8-12 дней. Получаем – 3-7 февраля. Значит, нам к этому времени надо приготовить почву, емкости и семена.

Лунный посадочный календарь на февраль 2017 года.

Благоприятные посадочные дни для посева семян на рассаду:

огурцы – 2, 3, 7, 8, 16, 21, 22,

баклажаны – 3, 4, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22,

перец сладкий – 4, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21,

капуста белокачанная – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 22,

томаты – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 17, 21, 28,

редиска, редька – 12, 16, 17, 20, 22,

горький перец – 7, 8, 18, 19, 20, 28,

цветы однолетние – 3, 4, 8, 21, 22, 28,

капуста цветная – 1, 3, 4, 7, 8, 21, 22,

зелень разная – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 21, 22, 28,

цветы луковичные, клубневые — 8, 9, 10, 12,

цветы вьющиеся – 20, 21, 22.

Неблагоприятные дни для посева семян – 11, 25, 26, 27.