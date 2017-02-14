Спасатели ЮКО ликвидировали «чрезвычайную ситуацию» в «Фиркан сити»

Сотрудники Департамента по ЧС ЮКО провели масштабные пожарно-тактические учения на территории торгового комплекса «Фиркан Сити» в Шымкенте. В ходе учений спасатели отрабатывали взаимодействие с персоналом организаций по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данияр Худайбергенов.

Задачи по тушению условного пожара и эвакуации людей решали более двухсот специалистов по ЧС с использованием 16-ти единиц пожарной техники. В учениях так же приняли участие врачи Центра медицины катастроф и сотрудники службы охраны «Фиркан-Сити».

Архитектура здания торгового центра сложная признают пожарные и в случае реальной чрезвычайной ситуации справиться с огнём будет трудно. По замыслу этих учений пожар возник на третьем этаже здания и из торгового центра необходимо эвакуировать людей.

Нурбек Таукеев, заместитель оперативного дежурного ДЧС ЮКО: «Были созданы условия, максимально приближённые к боевым. На каждом этаже были обозначены условные пострадавшие. Нашей службой пожаротушения, её звеном дымозащиты эвакуированы пострадавшие, люди вынесены в зону дыхания, а потом их передали в руки врачей центра медицины катастроф».

В случае реальной чрезвычайной ситуации именно задымление может стать главным угрожающим фактором. В здании торгово-развлекательного центра много пластика и других современных отделочных материалов, которые, в случае воспламенения, выделяют едкий ядовитый дым. Поэтому действия всех служб должны быть максимально скоординированными.

Особенно актуальными такие учения стали после пожара в торговом комплексе «Алмата Тауэр», где в результате чрезвычайной ситуации погибли 5 человек. Впрочем, по словам сотрудников «Фиркан Сити», противопожарная безопасность в торговом центре на высоком уровне.

Мирза Махамбетов: «На территории «Фиркан сити» и других магазинов сети установлены все системы пожаротушения, современные устройства наблюдения видеонаблюдения и другие средства своевременного оповещения, команды и эвакуации, для своевременного реагирования персонала «Фиркан Сити». По учениям можно сказать, что персонал хорошо обучен…»

Эти учения, на взгляд руководителей департамента по ЧС, прошли на высоком уровне. Такие же отработки пожарные планируют провести в этом году ещё на нескольких крупных объектах с массовым пребыванием людей.