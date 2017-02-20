Сроки хранения замороженных продуктов

Вы залезли в глубины своей морозильной камеры и обнаружили, что там залежались, например, грибы еще с прошлой весны или случайно забытый улов с летней рыбалки. Что с этим делать – съесть или лучше уже выбросить? Все зависит от срока хранения замороженных продуктов. Он у всех разный.

Какие же продукты и сколько времени можно хранить в морозильной камере (при температуре -18 градусов по Цельсию).

• Курица и другая птица кусками хранится 9 месяцев, целиком – до года.

• Говядина, свинина, баранина, конина – 4-6 месяцев.

• Различная рыба: жирная – 2-3 месяца, вся остальная – 6 месяцев.

• Морепродукты обычно хранятся 3-4 месяца.

• Полуфабрикаты (пельмени, вареники, котлеты, блины, голубцы, фарш и др.) обычно 3-4 месяца, подробнее можно узнать на упаковке.

• Готовые блюда, в том числе бульоны и супы, соусы, котлеты и др. – 2-3 месяца.

• Овощи и фрукты, кроме бахчевых, огурцов, капусты, салата, сельдерея и редиса. Хранятся до 1 года, кроме помидоров (2 месяца), перца (3-4 месяца), кабачков и тыкв (10 месяцев), яблок (4 месяца), абрикосов (6 месяцев), персиков (4 месяца)

• Грибы: вареные до 1 года, сырые – 8 месяцев.

• Ягоды обычно хранятся полгода.

• Орехи – до 2 лет.

• Зелень и травы – 2-3 недели.

• Мороженое хранится 2 месяца.

• Маргарин и сливочное масло можно хранить около 9 месяцев.

• Хлебобулочные изделия (хлеб, кексы и др.) – 2-3 месяца.

Существует ряд правил хранения продуктов в морозильнике. Во-первых, нельзя производить повторную заморозку продуктов. Во-вторых, продукты в морозильнике нужно хранить порциями (чтобы когда вам понадобится часть, не размораживать всё) в отдельных пластиковых контейнерах или в пакетах, удаляя оттуда лишний воздух. Это не даст продуктам «перемешать» запахи.

Желательно на каждом пакете размещать бумажку с датой начала или окончания срока хранения. Это поможет вам своевременно использовать продукты и не давать им портиться. В-третьих, стоит замораживать только качественные продукты, так как заморозка не сделает их свежее, а лишь сохранит их состояние.

Кстати, сроки хранения продуктов в морозильнике зависят от температуры в нем. Как правило, на морозильнике можно увидеть 1-4 звездочки, символизирующие возможности заморозки: каждая звездочка предполагает -6 градусов по Цельсию.

* До -6 градусов по Цельсию — до 2 недель.

** До -12 градусов по Цельсию — до 1 месяца.

*** До -18 градусов по Цельсию — до 3 месяцев.

**** Ниже -18 градусов по Цельсию — до 1 года.