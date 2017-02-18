ТОП-7 рецептов блинов на Масленицу. Блинный календарь

Масленица всегда воспринимается как удивительное сочетание душевного подъема с простыми застольными удовольствиями. И у нас, по крайней мере, в Шымкенте точно, Масленица – дело давным давно интернациональное.

И редкая хозяйка откажет себе в удовольствии накрыть блинный стол. Кстати, есть нужно столько, сколько хочется, потому что еда в эти дни является особой формой жизни.

Румяный горячий блин символизирует яркое солнце и скорый приход весны, является главным угощением веселой и щедрой Масленицы. В этом году Масленичная неделя продлится с 20 по 26 февраля. А потом, по традиции, начнется Великий пост.

Чтобы устроить себе и близким семь дней настоящего блинного пира, попробуйте приготовить блины в нескольких необычных, но очень вкусных вариациях.

Такого вы еще не пробовали!

Мы с удовольствием предлагаем вам наш ТОП-7 оригинальных блинных рецептов. Почему именно семь – догадаться не трудно, мы предлагаем сделать каждый день Масленицы оригинально интернациональным. А кто сказал, что блины – это исконно русское блюдо? Итак…

Понедельник, 20 февраля. Картофельные блины по-болгарски

Очень надеемся, что печь обычные блины умеют все. Рецепт картофельных блинов особо от классического не отличается, разве что набором ингредиентов. Нам понадобится шесть средних картофелин, одна луковица, одно яйцо, 300 мл кефира, 10 столовых ложек муки, 200 мл крутого кипятка, соль, перец, растительное масло.

Чтобы блины из картофеля получились аппетитными, существует один маленький секрет – добавьте в кастрюлю во время варки картошки немного сливочного масла – грамм 30, не больше, тогда пюрешка станет более вкусная, нежная и «обогатится» сливочным ароматом.

Из отварного картофеля готовим однородное пюре, остальные ингредиенты смешиваем в обычном блинном тесте. Разве что белки стоит отдельно взбить в пену, а потом аккуратно смешать тесто, пюре и белковую пену. Все, печем блины. Отдельно обжариваем в сливочном масле мелко рубленую луковицу и ложечку золотистого лука укладываем на каждый блинчик.

Вторник, 21 февраля. Свекольные блины с ореховым муссом по-французски

Для теста нужно 200 гр отварной свеклы, 300 мл молока, пять яиц, сахар и соль по вкусу, 300 гр муки. Чистим свеклу и разбиваем ее в блендере с половиной молока до кремообразного состояния. В отдельной посуде взбиваем яйца, добавляем молоко и муку, кладем специи и тщательно перемешиваем. В готовую смесь выкладываем свекольное пюре, даем настояться тесту с полчаса и можно выпекать тонкие блинчики обычным методом.

Для мусса потребуется 300 гр любого мягкого сыра и 50 гр дробленых и чуть обжаренных орехов. Орешки смешиваем с сыром, добавляем любой ароматной зелени, которая нравится, выкладываем этот мусс на блинчики и сворачиваем их трубочкой.

Среда, 22 февраля. Блины на грейпфрутовом соке из страны, где много диких обезьян

Спасибо Бразилии за рецепт!

Для блинного теста необходимо два стакана пшеничной муки, два яйца, три столовые ложки сахара, один стакан свежевыжатого грейпфрутового сока, стакан воды, по щепотке соли и соды, две столовые ложки растительного масла + для смазывания сковороды.

И все как обычно – белки в пену, все остальное отдельно в миске взбить и аккуратненько смешать. После выпечки блинчики остудить и полить любым цитрусовым вареньем. Украсить можно дольками апельсинов или половинками кумкуата (микроскопические мандаринки, которые едят со шкуркой).

Четверг. 23 февраля. Пряные блины из тыквы по-польски

Поляки – любители повозиться с заготовками. Кусок тыквы стоит почистить и запечь заранее. В духовочке, да с кусочком сливочного масла. И запастись щепоткой молотого мускатного ореха тоже не помешает – вдруг в самый ответственный момент этого чудесного ароматного порошка не окажется рядом.

А в тесто смешиваем чайную ложку соды с мукой, добавляем чайную ложку сахара и столько же корицы, пол чайной ложки соли, щепотку мускатного ореха, вбиваем два яйца и добавляем стакан муки. Теперь аккуратненько смешиваем взбитую в блендере тыкву (половину стакана) с половиной стакана сметаны или жирного йогурта, туда же подмешиваем всю сыпучую смесь с яйцами. Прибавляем к тесту щепотку мускатного ореха. Наше тесто на блинчики готово! Выпекаем на сковороде, смазанной растительным маслом. Для украшения, конечно, только сметана!

Пятница, 24 февраля. Блинчики из печени с морковно-яичной начинкой по-белорусски

Для приготовления нужно 400-500 гр печени, 0,5 литра молока, три яйца, три столовых ложки муки, немного соли. Для начинки пару средних морковок, одну луковицу и три яйца.

Лучше брать куриную печень, тогда блинчики будут нежнее и цвет у них будет приятнее, но если не любители куриной, то подойдет любая. Печень промываем, пропускаем через мясорубку, добавляем яйца, молоко и просеянную муку. Блинчики выпекаются по обычному рецепту, нужно только дать тесту постоять минут 30.

Очень мелко нарезанную морковку и луковичку минут 15 обжариваем на растительном масле. Сваренные яйца натираем на терке и смешиваем с остывшими овощами. Можно добавить в начинку немного майонеза. Намазываем смесь на блинчики и в рулет.

Суббота, 25 февраля. Корейские блины с луком и сардельками

Нужно 3-4 пера зеленого лука, нарезанного длиной в 2-4 см, 2-3 яйца, 1,5-2 стакана рисовой муки, 3/4 стакана воды, 4 сардельки, нарезанные полосками, 2 ст. ложки растительного масла.

Смешиваем просеянную муку с яйцами и водой. Хорошо взбиваем, чтобы комочков не было. Лук нарезаем средними кусочками. Сардельки нарезаем полосками. Все это заливаем приготовленным тестом и размешиваем. Блинницу (сковороду) смазываем маслом, нагреваем и медленно выливаем тесто. Блин должен быть не толстый. Жарим блины с каждой стороны по две минутки.

К блинам стоит сделать соус: немного соевого соуса смешиваем с тремя каплями винного уксуса и чайной ложкой сахара, перемешиваем до растворения сахара. Готовые корейские блины нарезаем квадратиками или треугольниками (на ваш вкус) и подаем к столу с соусом.

Воскресенье, 26 февраля. Английские пшеничные блины с яблочной начинкой

Нам потребуется полстакана цельнозерновой муки, чайная ложка льняной муки, чайная ложка разрыхлителя, крошечная щепотка соли, 200 мл молока, чайная ложка ванильного сахара или экстракта, столовая ложка растопленного сливочного масла.

Готовим блины: просеянную муку смешиваем с остальными сухими ингредиентами. Отдельно смешиваем молоко с маслом, перемешиваем, а потом всыпаем мучную смесь. Разогреваем блинницу (сковороду), смазываем немного маслом, наливаем тесто 1/3 часть половника, сковороду наклоняем круговыми движениями, чтобы тесто равномерно распределилось и жарим блины привычным для вас способом – с двух сторон до золотистого цвета.

А вот с начинкой придется поработать. В сотейник выкладываем нарезанное маленькими кубиками большое яблоко, чайную ложку корицы, столовую ложку сахара и горсточку промытого кишмиша. Ставим сотейник на средний огонь и варим в течение 5 минут (сахар должен растаять), помешивая. После этого добавляем яблочное пюре, сделанное из еще одного яблока, чайную ложку лимонного сока и вливаем немного воды, перемешиваем и на медленном огне кипятим еще 5 минуток (яблоки должны стать мягкими и получится консистенция соуса). Этой вкуснотой обильно поливаем блины.