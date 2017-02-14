Требуем узаконить дома без документов

Сегодня в прокуратуре города Павлодара совместно с отделом ЖКХ акимата г. Павлодар проведен брифинг по результатам реализации проекта «Собственник по праву».

За два месяца текущего года, жилищной комиссией рассмотрены заключением с гражданами более 50 договоров найма из государственного жилищного фонда.

Цель проекта освещалась еще в ранних выступлениях в СМИ о возможности заключения договоров найма, минуя судебные органы в уполномоченном органе, лицами имеющие незарегистрированные квартиры, выданные на основании ордеров еще в 80-х годах ликвидированными предприятиями.

Следует отметить, что указанное количество в два раза превысило годовой показатель заключенных ранее договоров найма жилища, который составлял 20 заключенных договоров.

Данные факты свидетельствуют о реализации плана Нации, где в 91 шаге обозначено «Переход государственного управления к госуправлению по конкретным результатам в рамках стандартизированных и минимальных процедур мониторинга, оценки и контроля… Государственным органам будет предоставлена самостоятельность в деятельности по достижению поставленных перед ними целевых индикаторов».

Именно по разработанному проекту состоялось заключение договоров найма с гражданами, что это является конкретным результатом деятельности отдела направленного во благо народа.

Проект возможность реализовать свои права на жилище, так что уважаемые жители нашего города воспользуйтесь, не откладывая на потом.

Квалифицированные специалисты отдела ЖКХ совместно с жилищной инспекцией окажут юридическую помощь, прием заявлений с документами осуществляется ежедневно в течение всего рабочего дня, жилищная комиссия проводится еженедельно.

Что мешает нашим прокурорам, акиму области и акиму Шымкента перенять у соседей опыт и помочь жителям ЮКО и г. Шымкент узаконить свои жилища, так как в данное время они не могут даже прописаться у себя дома?!

Автор: Ляйля Кайназарова.