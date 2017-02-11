У шымкентцев есть возможность увидеть особенное лунное затмение. Полутеневое лунное затмение состоится 11 февраля, в Шымкенте оно начнется в 4 часа 32 минуты, луна будет видна высоко в юго-западной части неба. Максимальная фаза наступит в 6 часов 44 минуты. И тогда можно увидеть в направлении на запад заметно поблекшую луну. Закончится явление в 8 часов 55 минут, когда луна будет уходить за горизонт на северо-западе.

«К числу самых зрелищных небесных явлений по праву относятся лунные затмения. Но любоваться ими не просто. Они вообще происходят нечасто, а увидеть их в благоприятных условиях для живущих в заданной точке земного шара людей еще проблематичнее. Так, предыдущее лунное затмение во всей красе мы видели 10 декабря 2011 года. Затем последовал длительный перерыв. И вот 2017 год открывает новую череду подобных явлений, доступных видимости жителям Казахстана. И первым будет затмение 11 февраля», – рассказал порталу sputniknews.kz Андрей Солодовник, доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева.

Что значит полутеневое, частное или полное затмение Луны?

«Для объяснения перенесемся на Луну мысленно. Лунные затмения случаются в фазе полнолуния. Вот на небе Луны высоко застыло косматое (окруженное короной) горячее Солнце. Жара потрясающая, примерно плюс 100ºС. И негде укрыться. Тени-то нет. А рядом на небе огромный (вчетверо больше Солнца) темный круг, окаймленный пылающей алой каймою. Это наша родная Земля. Земля перемещается на небе быстрее Солнца, и вскоре она начинает закрывать солнечный диск. Это и есть начало полутеневого затмения. Чем сильнее прикрыт диск Солнца, тем темнее на Луне. Жар спадает, а на Земле тем временем увидят только, что Луна чуть поблекла», – объясняет Солодовник.

Но если где-то на Луне Солнце совсем скроется за диском Земли, то станет реально темно. Нет, не кромешно – ведь вокруг Земли алым светом все так же пылает атмосфера. А для землян эта часть лунного диска будет выглядеть как отрезанный ломоть. Поэтому и называется такое явление частное лунное затмение.

Есть одна причина наводить телескопы на затмившуюся Луну. Это таинственные кратковременные лунные явления, которые чаще всего проявляют себя странными свечениями, разгорающимися среди лунных равнин. Они практически не изучены.