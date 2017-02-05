Уникальное оборудование скорой помощи Шымкента

Около полугода назад станция Шымкентской городской скорой медицинской помощи получила уникальное оборудование. Комплексы «Кардиометр-МТ» российского производства позволяют не просто оказывать помощь, но и получать консультации кардиологов, что называется в режиме онлайн.

РАБАТ решил рассказать о том, как работают новые комплексы и насколько легче или наоборот сложнее стало работать медикам после того, как станция получила новые автомобили.

Диагноз по интернету

Нет, это не тот случай, когда фельдшер скорой, не зная, как помочь пациенту, лихорадочно гуглит симптомы. К счастью, на нашей станции врачи грамотные и квалифицированные. Радует, что сегодня делается немало для оснащения как самой станции, так и автомобилей скорой медицинской помощи. Одним из последних приобретений стало российское оборудование, которое специалисты уже назвали настоящим прорывом шымкентской теле-медицины. Отметим, Шымкент стал вторым в республике городом, где началось оснащение машин скорой помощи кардиографами. Теперь в случае серьезных проблем с сердцем, фельдшерам, приехавшим на вызов к больному, не придется вызывать специализированную кардиобригаду. Им достаточно во время вызова обратиться через Интернет к кардиологам, которые дежурят на станции круглосуточно, чтобы установить более точный диагноз заболевания больного, которого осматривают на дому.

А работает эта система следующим образом. «Приехав по вызову, бригада снимает кардиограмму больному и тут же посредством мобильной связи отправляет данные на станцию, где врач-кардиолог поможет не только поставить точный диагноз, но и даст четкие рекомендации фельдшеру относительно того, в каком виде неотложной помощи нуждается пациент», — пояснила заместитель главного врача ШГССМП станции Разия Абытова.

Безошибочная постановка диагноза и своевременная госпитализация больного помогут снизить смертность от острых сердечно-сосудистых патологий на догоспитальном этапе. А это значит, что не будут впустую тратиться драгоценные минуты, играющие важную роль в спасении больных с инфарктами и инсультами.

Отметим, 30 из 80 машин станции скорой медицинской помощи оснащены новым оборудованием. Бюджету области это обошлось в 30 млн. 200 тыс. тенге.

Первые машины вышли на линии первого сентября. С тех пор уже оказана консультативная помощь более чем 6000 больным.

Если же говорить в целом, то для укрепления службы скорой медицинской помощи областной бюджет выделил 418 млн. тенге, на которые приобретены новые комплексы санитарных автомашин. Из них 19 остались в Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи, остальные распределены между Мактааральским, Сарыагашским, Байдибекским, Созакским, Толебийским, Шардаринским районами, городами Арысь и Туркестан.

По словам специалистов, до конца года планируется закупить еще 22 комплекса на общую сумму 535 млн. тенге.

Сейчас жителей Южно-Казахстанской области обслуживают 194 бригады врачей и фельдшеров, включая реанимационные, кардиореанимационные и психиатрические. Они полностью оснащены радиосвязью, на 88,2% — навигаторами и на 84,5% — новейшим медоборудованием.

90 вызовов в час

Вечер. На часах восемь. Стою на улице уже более получаса, ожидая, когда же приедет скорая. По идее, вызывать врачей мы и не думали. Позвонили на станцию, сказали, что хотели бы получить консультацию — не можем никак остановить кровь, которая бежит у отца из носа. После того, как мы озвучили его диагноз, на том конце провода нам ответили — нет, ждите врачей, они обязательно приедут.

И приехали. Правда, ждать пришлось долго. Как рассказала фельдшер, сейчас поступает много вызовов. Люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, стали чаще обращаться к медикам. Повышение артериального давления, тахикардия, гипертензия ― 21% от общего числа вызовов скорой помощи составляют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Каждый час на пульт 103 поступает до 90 вызовов. За помощью к медикам горожане обращаются с характерными признаками инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Врачи утверждают: часто всему виной изменения погоды, перепады атмосферного давления, магнитные бури.

К больным с характерными симптомами выезжают бригады с встроенным в машине скорой кардиометром. Если проблемы с сердцем серьезные, фельдшеры снимают кардиограмму и передают все данные в консультативный центр. А врачи в режиме онлайн «ведут» больного, направляя фельдшеров и давая четкие указания, как помочь в том или ином случае.

«В дни геомагнитных возмущений число инфарктов, инсультов и гипертонических кризов возрастает на 15%. В первую очередь мы измеряем давление, даем лекарства. Если есть проблемы с сердцем, нам хорошо помогает кардиометр: с его помощью можно быстро поставить предварительный диагноз и вовремя доставить больного в специализированную клинику для оказания помощи», — рассказала фельдшер Лейла Шарахмет.

Бригады врачей работают на износ. Тормозят работу скорой ложные вызовы и вызовы не по профилю. И, к сожалению, такие вызовы не редкость. А еще машины скорой помощи часто попросту не могут въехать во двор из-за припаркованных автомобилей. А это отнимает драгоценное время.

«Бывает, что водители не уступают нам дорогу, – говорит фельдшер Лейла Шарахмет. – Некоторые оставляют свои машины где угодно. Сложно попасть во дворы многоэтажных домов, потому что вдоль дороги стоят припаркованные автомобили. Приходится идти пешком. На все это уходит время, которое можно было потратить на неотложную помощь для действительно нуждающегося пациента».

Медики в который раз просят горожан отнестись к работе скорой с пониманием. А чтобы меньше болеть специалисты, особенно в межсезонье советуют заниматься спортом, правильно питаться, закаляться и больше времени проводить на свежем воздухе.

Саида ТУРСУМЕТОВА