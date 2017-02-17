Уполномоченные органы отреагировали на статью о ЧП с несовершеннолетними

В средствах массовой информации распространена информация с сайта //otyrar.kz о, якобы, имевшем место в г. Шымкенте, совершении массовой попытки самоубийства подростков, произошедшего в доме одного из детей в отсутствие родителей.

Согласно официальных сведений уполномоченных органов, фактически, данная информация не соответствует действительности.

Основанием для распространения данной информации послужили данные, взятые журналистом с «Карты уголовных правонарушений», размещенной на Информационном сервисе органов прокуратуры, а именно, наличие зарегистрированных 4 преступлений по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства) в один день 16.02.2017 г. по одному адресу в г. Шымкенте.

В свете последних событий, связанных с распространением в социальных сетях страниц суицидального характера (Море китов, Синий кит, Тихий дом, Хочу в игру и прочие) учебными заведениями проводится профилактическая работа с детьми и их родителями.

В ходе данной работы, 16 февраля 2017 года в органы полиции г. Шымкента поступила информация директора школы-интерната №12. Согласно информации, среди проживающих в интернате детей установлены 4 подростка (2 девочки и 2 мальчика возраст от 14-15 лет), у которых на руках обнаружены следы несвежих порезов и царапин, нанесенных в разное время. У одной девочки порез сделан в виде кита.

После чего, были проинформированы родители детей, которые в тот же день обратились с заявлениями в полицию о привлечении неизвестных лиц к уголовной ответственности по факту доведения до самоубийства.

На основании заявлений, 16 февраля 2017 ГУВД г. Шымкента были зарегистрированы 4 материала досудебных расследований в ЕРДР по статье 105 УК РК. При этом, все дети проживают в данном интернате, поэтому местом совершения преступления указан адрес данного учебного учреждения, что нашло свое отражение на карте.

В ходе проводимых в настоящее время досудебных расследований изъяты мобильные телефоны детей, устанавливаются обстоятельства и причины нанесения порезов.

Согласно статьям 20 и 21 Закона РК «О средствах массовой информации» журналист имеет право проверять достоверность получаемой информации и обязан не распространять информацию, не соответствующую действительности.

В связи с чем, в целях недопущения дальнейшего распространения недостоверной информации, которая может вызвать широкий общественный резонанс, полагаем необходимым распространить опровержение ранее размещенной информации.