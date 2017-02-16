В Алматы двое приезжих из ЮКО обворовали фотолабораторию

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Полицейские просят откликнуться всех, кто возможно пострадал от рук преступников

Полиция Алматы ищет возможных пострадавших от действий задержанных южноказахстанцев. Двое приезжих из ЮКО обворовали офис фотолабаратории, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. Подозреваемых задержали полицейские Бостандыкского района Алматы.

Задержанный в Алматы житель ЮКО
«Задержанные являются уроженцами ЮКО, оба 1997 г.р.. По словам молодых людей, на преступление они решились из-за материальных трудностей. Стабильного дохода, как установлено, фигуранты не имели. По фабуле преступления: подозреваемые проникли в частный офис, когда там никого не было, и вынесли оттуда денежные средства, а также оргтехнику: компьютер, ноутбук, процессоры, флешки и др. Таким образом, собственнику имущества был нанесен значительный ущерб. Задержанные свою вину полностью признали и дают показания. Совершенные им действия квалифицируются ст.188 УК РК – кража чужого имущества. Фигуранты находятся под стражей. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этих граждан, просим связаться с нами по телефонам: 298-52-80 и 298-52-81″ — рассказал начальник отдела полиции при УВД Бостандыкского района подполковник полиции Динмухамед Ауелхан.
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