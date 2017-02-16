В Алматы двое приезжих из ЮКО обворовали фотолабораторию

Полиция Алматы ищет возможных пострадавших от действий задержанных южноказахстанцев. Двое приезжих из ЮКО обворовали офис фотолабаратории, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. Подозреваемых задержали полицейские Бостандыкского района Алматы.

«Задержанные являются уроженцами ЮКО, оба 1997 г.р.. По словам молодых людей, на преступление они решились из-за материальных трудностей. Стабильного дохода, как установлено, фигуранты не имели. По фабуле преступления: подозреваемые проникли в частный офис, когда там никого не было, и вынесли оттуда денежные средства, а также оргтехнику: компьютер, ноутбук, процессоры, флешки и др. Таким образом, собственнику имущества был нанесен значительный ущерб. Задержанные свою вину полностью признали и дают показания. Совершенные им действия квалифицируются ст.188 УК РК – кража чужого имущества. Фигуранты находятся под стражей. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этих граждан, просим связаться с нами по телефонам: 298-52-80 и 298-52-81″ — рассказал начальник отдела полиции при УВД Бостандыкского района подполковник полиции Динмухамед Ауелхан.