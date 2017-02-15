Всего за неделю с 9 по 15 февраля в Байдибекском районе ЮКО эвакуировано 120 человек. Среди них есть и дети. Спасатели вытащили из снежных заносов 41 автомобиль. Штормовое предупреждение, как оказалось, не всех останавливает. Люди не до конца осознают всей опасности и пренебрегают рекомендациями.

«Сотрудники оперативно-спасательного отряда Южно-Казахстанской области 14 февраля 2017 года эвакуировали 83 человека, из них 3 ребенка и 29 единиц техники. Спасательные операции проходили на перевале Одаманбулак на автодороге областного значения «Уланбель- Созак- Екпинды» (577-623 км)», — сообщили в оперативной службе ДЧС ЮКО.

Людей, оказавшихся в снежном плену из-за гололеда и бурана, доставили в пункт обогрева на перевале Одаманбулак. После обогрева эвакуированные проследовали в сторону села Шаян по очищенной автодороге, шесть неисправных автомобилей остались в пункте обогрева.

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На проблемных участках спасатели работают круглосуточно. 11 единиц техники и 20 человек ГКП «Онтустик жолдары» проводят очистку и подсыпку дорог.

Людей, нуждающихся в помощи в занесенных снегом поселках, спасатели транспортируют к месту дислокации врачей.

15 февраля 2017 года в 02:20 из села Майбулак сельского округа Агыбет Байдибекского района сотрудники оперативно-спасательного отряда доставили в районную больницу села Шаян мужчину, 1965 года рождения, с диагнозом «аппендицит», беременную женщину 1984 года рождения и женщину, 1970 года рождения, с диагнозом «сердечное заболевание».

К слову, с 12:30 14 февраля в связи ухудшением погодных условий (метель, гололед, дождь, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д областного значения «Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик» (77-144 км) для всех видов автотранспорта.