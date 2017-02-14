В честь дня влюбленных невесты в Шымкенте предлагали руку и сердце. Необычный флешмоб в праздничный день устроили молодые симпатичные девушки в одном из торговых центров города.

При полном свадебном параде юные красавицы предлагали случайным прохожим руку и сердце. Поздравления парни принимали и даже отвечали взаимностью, но от от предложений вежливо и благоразумно отказывались…

Но приятность от увиденного оценили. «Я даже на секунду пожалел, что у меня есть девушка (надеюсь, она меня не услышит!), — поделился впечатлением молодой человек, — но сегодня такой романтический день, что получать поздравление от красивых незнакомок очень приятно! Спасибо, девушки! Вы самые красивые!»