В честь дня влюбленных невесты в Шымкенте предлагали руку и сердце. Необычный флешмоб в праздничный день устроили молодые симпатичные девушки в одном из торговых центров города.
При полном свадебном параде юные красавицы предлагали случайным прохожим руку и сердце. Поздравления парни принимали и даже отвечали взаимностью, но от от предложений вежливо и благоразумно отказывались…
Но приятность от увиденного оценили. «Я даже на секунду пожалел, что у меня есть девушка (надеюсь, она меня не услышит!), — поделился впечатлением молодой человек, — но сегодня такой романтический день, что получать поздравление от красивых незнакомок очень приятно! Спасибо, девушки! Вы самые красивые!»
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6 Комментариев Включено "В честь дня влюбленных невесты в Шымкенте предлагали руку и сердце"
Это бред какой-то.
пропоганда разврата и растления молодежи… надо прояснить кем или каким корпоративом проплачено и организованно..
День [МОДЕРАЦИЯ] пора перестать отмечать
Ещё в далеком 1992-м году, будучи студентом последнего курса, одного из московских ВУЗов, меня поздравили первый раз с Днём Валентина, объяснив что сегодня День Всех Влюблённых, на что я посмеявшись ответил, что люблю только свою Родину. Никогда не понимал и не понимаю этот день, почему только 14-го февраля, нужно объясняться в любви? Полный бред! Никому не навязываю, но не воспринимаю данный день как праздник! Если любишь и не можешь без любимого, то любить надо Всегда!
Ақымақтар масқара ғой
А вообще такое предложение есть ТРЦ Shymkent Plaza. На 8 Марта организуйте TVK, парикмахеров, модельеров и т. д. Всем женщинам хочется преобразиться в этот день, всем хочется, чтобы их полюбили, всем хочется найти свою половинку. Так придумайте проект, где можно будет одеться модно, изменить причёску, сделать маникюр и т.д. Измените внешность, преобразите в принцессу. И вам хорошо, ведь одеваться-то надо за счёт клиента и женщины будут довольны.