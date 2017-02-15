В ЦОНах ЮКО восстановлена база данных «Регистр недвижимости»

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Завершены технические работы по восстановлению работоспособности государственной базы данных «Регистр недвижимости». Теперь южноказахстанцы снова могут получать в ЦОНах весь спектр государственных услуг.

Во время сбоя системы были недоступны услуги по линии недвижимости. Кроме того, желающие прописаться не могли воспользоваться возможностью проверить регистрационный код адреса, что затрудняло временную регистрацию по месту жительства.

Напомним, что в ЦОНах страны продолжается временная регистрация, которую в данный момент казахстанцы могут получить без очередей. Загруженность ЦОНов можно увидеть на официальном сайте госкорпорации www.goscorp.kz, информация на котором обновляется каждый час.

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1 Комментарий Включено "В ЦОНах ЮКО восстановлена база данных «Регистр недвижимости»"

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Наталья

А потери за эти 3 дня кто будет возмещать всем людям, кто не смог работать из-за их сбоя, очень интересно?!

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11 часов 48 минут назад
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