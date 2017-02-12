В домах малообеспеченных семей Шымкента установили газосигнализаторы

В дома малообеспеченных семей начали устанавливать газосигнализаторы. Это оборудование способно защитить людей от угара и отравления природным газом. В рамках благотворительной акции, организованной АО «КазТрансГаз Аймак», газосигнализаторы будут установлены в жилье 30 социально неблагополучных семей Шымкента. Участники акции выбирались неслучайно.

В небольшом доме в мкр Онтустик уже не по наслышке знают, что такое угарный газ. А потому, новому оборудованию, которое не только отключит подачу газа в дом, но и просигнализирует об опасности, здесь рады.

«В доме маленькие дети, поэтому я всегда боялась оставлять их одних. Моя дочь уже один раз получила отравление легкой степени. Я благодарна руководству Казтрансгаза за установку этих приборов. Теперь я могу быть спокойна за наши жизни», — говорит хозяйка дома.

Специалисты по ЧС отмечают, сколько бы профилактической работы, совместно с представителями газовой компании, ни велось, меры, увы, должного результата не дают.

И еще один неблагополучный, в социальном плане, дом. Его обитатели с угарным газом сталкивались дважды.

— У нас уже были случаи угара. Один раз дети угорели, второй — дети и гости, которые к нам приехали. Нас в тот момент дома не было. К счастью, в обоих случаях отравление было легкой степени и врачи Скорой оказали помощь на месте, не забирая никого в больницу. Я очень благодарна газовикам за такую заботу о нас. У меня пятеро детей, старшему 12 лет, младшей нет и четырех и я боялась оставлять их одних. Теперь я знаю, что мои дети защищены.

Как пояснили специалисты предприятия, акция эта своевременная, потому что во второй половине февраля на юге начинается потепление и, как следствие, падает тяга в дымоходах, что в разы увеличивает риски поступления угарного газ в жилые помещения. К слову, сигнализаторы не просто вручают, а силами специалистов предприятия устанавливают в дома.

Стоит один комплект оборудования от 10 до 20 тысяч тенге. В рамках акции оборудование будет установлено в домах 30 малообеспеченных семей. Остальным же придется позаботиться о своей безопасности самостоятельно.