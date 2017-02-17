В ближайшие пять лет в ЮКО будет введено в эксплуатацию 4,8 миллиона квадратных метров жилья, 47 619 южноказахстанских семей обретут собственные квартиры. В частности, в двух коттеджных городках Шымкента будет построено 1343 дома.

Глава региона рассказал Жансеит Туймебаев, что в целях обеспечения жильем нуждающихся в 2016 году было введено в эксплуатацию 530 тысяч квадратных метров жилья, в этом же планируется ввести 700 тысяч кв. м.

Для проведения необходимой инфраструктуры в строящиеся в этом году 98 многоэтажных и 4 018 частных дома предусмотрено 11 млрд. 721 млн. бюджетных средств.

«Чтобы полностью решить вопрос с обеспечением жильем, в ближайшие 15 лет в стране будет реализована новая государственная программа «Нұрлы жер», — отметил аким. – В ее рамках в Шымкенте в качестве пилотного проекта будут построены два коттеджных городках. На одном из них площадью в 76 гектаров будет возведено 293 дома («Бозарык»), на другом, площадью в 180 га, — 1 050 домов («Таскен»).

В ближайшие пять лет будет проведена инфраструктура в 529 многоэтажных и 25 736 частных домов».

Глава региона подчеркнул, что важным является и вопрос обновления жилищного фонда. В этой связи в планах властей намечено приведение в соответствие с современными стандартами архитектурного облика домов в Шымкенте и районах области, ремонт кровли зданий и благоустройство прилегающих территорий.

Сегодня по области имеется 3 152 многоэтажных дома. Из них 1 581 нуждается в капитальном ремонте, обновление уже прошли 183 здания. В результате число нуждающихся в модернизации домов снизилось с 50,1% до 44,4%.

В последующие четыре будут отремонтированы еще 488 многоэтажек, что позволит снизить долю ветхих домов до 28,8%.

источник: пресс-служба акимата ЮКО