В крупном ДТП разбились сразу три автомобиля. Авария произошла в Шымкенте на пересечении улиц Мадели Кожа и Акпан батыра. Местные жители считают этот перекресток очень опасным, там с завидной регулярностью происходят серьезные ДТП.

1 февраля около 7 часов вечера здесь столкнулись три легковые автомашины. Несмотря на то, что машины разбиты буквально вдребезги, серьезно пострадал только один участник ДТП. Молодого человека экстренно госпитализировали, очевидцы говорят, что он чудом остался жив.

Фото © Ернар Балабеков.