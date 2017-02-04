В рамках открытого конкурса назначен директор школы № 25

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Роза Жанабаева

В рамках открытого конкурса был назначен директор школы №25.

Всего стать руководителем школы-гимназии имени Т. Рыскулова изъявили желание 8 человек. Победителем стала Жанабаева Роза Уызбеккызы. Женщина является учителем физики и информатики высшей категории.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в школе-гимназии №25 имени Т.Рыскулова, которая была построена в 1981 году, обучаются около 1800 школьников.
Предыдущая директор школы назначена заведующей Толебийского отдела районного образования.

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2 Комментариев Включено "В рамках открытого конкурса назначен директор школы № 25"

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Канат Нурекешов
Гость
Канат Нурекешов

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Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
23 часов 3 минут назад
Подписчик
id318120560

Красивая женщина. Удачи на новом месте работы.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
5 часов 51 минут назад
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