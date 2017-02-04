В рамках открытого конкурса назначен директор школы № 25

В рамках открытого конкурса был назначен директор школы №25.

Всего стать руководителем школы-гимназии имени Т. Рыскулова изъявили желание 8 человек. Победителем стала Жанабаева Роза Уызбеккызы. Женщина является учителем физики и информатики высшей категории.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в школе-гимназии №25 имени Т.Рыскулова, которая была построена в 1981 году, обучаются около 1800 школьников.

Предыдущая директор школы назначена заведующей Толебийского отдела районного образования.