В школах Южного Казахстана ученики не пользуются смартфонами. Напомним, за запрет использования гаджетов в учебных заведениях в прошлом году выступили сразу несколько прокуроров в регионах, а также аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов. Инициативу чиновников поддержал родительский комитет. По их мнению, игры и интернет отвлекают школьников от учебного процесса.

Первый урок в школе-лицей №77 начинается с проверки. Инспектор, вместе с завучем осматривают сумки учеников на наличие запрещенных предметов. Газовые баллончики, колющие-режущие предметы, зажигалки. С этого учебного года в запретном списке оказались и модные гаджеты. Причин — несколько.

Нурсулу Шыналиева, завуч по воспитательной работе: «Дети через смартфон заходят в интернет и списывают, сами не думают. Мало того, они играют, мешают другим школьникам, видео снимают, фотографируются и отправляют. В целях безопасности, мы проверяем, чтобы дети не проносили смартфоны в учебное заведение».

Для связи с родителями ученикам разрешено пользоваться обычными мобильными телефонами, они в школах не запрещены. Такое решение принял родительский комитет. Еще одна причина — участившиеся кражи дорогих гаджетов. Такие случаи не редко происходят за порогом школы, в основном, когда ребята возвращаются с занятий домой. К тому же, игры и социальные сети отвлекают школьников от учебного процесса. Сами учащиеся к нововведению отнеслись спокойно.

За запрет использование смартфонов во время занятий выступил еще в прошлом году аким Шымкента. В Министерстве образования и науки республики такое решение поддержали, запрет на гаджеты в школах, они оставили на усмотрение учителей и родителей.

Ержан Бурханов, и.о руководителя областного управления образования: «Данная норма позволяет ограничить детям доступ к социальным сетям. Такие группы создались как «Тихий дом» и Синий кит», содержание которых приводит к суицидальным последствиям. Это ограничение должно сработать и является одной из мер против борьбы с этими группами».

В областном управлении образования, советуют не приобретать школьникам дорогие смартфоны. А прокуроры настаивают — нужно усилить контроль над виртуальной жизнью детей, особенно во внеурочное время. Причем, меры нужно принимать незамедлительно, потому как шымкентские дети могут попасть в сети смертельных игр «Синий кит» или «Тихий дом». Уже известно, что сразу 9 родителей обратились в правоохранительные органы. Они заявили,что их детям в ночное время звонили с засекреченных номеров и пытались вовлечь в смертельную игру.

Хали Маматаев, первый заместитель главного прокурора ЮКО: «По 9 фактам возбуждено уголовное дело, ,проводятся оперативно-следственные мероприятия,по статье 105 п.3 УКРК, где предусматривает ответственность виновных лиц от 3 до 7 лет».

С начала года, по информации прокуроров, в ЮКО было зарегистрировано 3 случая суицида среди подростков. Правда, эти трагические случаи они не связывают с опасной игрой.

В Южном Казахстане работает 1028 школ, в них обучаются более 611 тысяч школьников.