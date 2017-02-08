В Шымкент приехал уникальный цирк на воде «Океан желаний»

В Шымкенте уникальное цирковое представление. Цирк на воде — океан желаний. Сказочная атмосфера, умные животные и блистательные воздушные акробаты, ну, и, конечно же, смешные клоуны. Все это представлено в феерическом шоу!

Несомненно, Океан желаний — это новое, необычное и красивое шоу. Пираты, русалки, затонувшие корабли и другие персонажи спектакля, как будто пришли из сказок. С первой же минуты все происходящее на манеже поражало своей масштабностью и красочностью, захватывало и завораживало зрителей.

Великолепное костюмированное шоу, в котором зрителей ожидает много интересного: прекрасная труппа молодых и обаятельных артистов, необычные декорации и фантастические костюмы выступающих. Артисты по-настоящему удивили наших зрителей.

В шоу животных, помимо дрессированных кошек и ручных голубей, выступали еще пара обаятельнх артистов — это морские львы. Они сразу завоевали симпатию зрителей, показывая всевозможные трюки и великолепную подготовку. Эти морские звери плавали в бассейне, играли в мяч приводя в восторг зрителей.

И если вы еще не побывали на этом красочном цирковом шоу, у вас еще есть время. Цирк «Океан желаний» пробудет у нас с в городе до 26 февраля.

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