В Шымкенте бензин марки Аи-92 подорожал до 141 тенге

В Шымкенте выросли цены на самый ходовой бензин. Сеть «Газпромнефть» продает бензин марки Аи-92 за 141 тенге. Ранее бензин Аи-92 на данной сети заправок можно было купить по 139 тенге за литр. Аи-95 реализуется по цене 153 тенге за литр.

Бензин АИ-92 на АЗС «КазМунайГаз» также подорожал со 137 до 139 тенге за литр. АИ-95 имеется в продаже за 150 тенге за литр, сообщает корреспондент «Отырар TV» Ксения Поляница.

Напомним, ранее в «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сообщали, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. В середине января была скорректирована цена на АИ-92 на крупных сетях АЗС до 137 тенге за литр. Как сообщили в компании, общее повышение стоимости этой марки топлива в середине месяца связано с изменением оптовых цен в начале января. Так, в пересчете на литр это увеличило цену закупки на 3,5-4 тенге. Цена на бензин Аи-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135-145 тенге за литр.

На других автозаправочных станциях в Шымкенте также наблюдается подорожание бензина.

На АЗС «Satti Zhol» и «Sinooil» в Шымкенте Аи-92 реализуется по 140 тенге. Цена на Аи-95 составляет 152 тенге. На АЗС «Helios» бензин марки Аи-92 продается за 138 тенге, Аи-95 — 150 тенге за литр.

Напомним, что в сентябре 2016 года Правительство РК приняло решение отказаться от госрегулирования цен на бензин марки Аи-92/93. Перестать регулировать цены на бензин решено в связи с ожидаемым дефицитом.