В Шымкенте бензин марки Аи-92 подорожал до 141 тенге

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АЗС

В Шымкенте выросли цены на самый ходовой бензин. Сеть «Газпромнефть» продает бензин марки Аи-92 за 141 тенге. Ранее бензин Аи-92 на данной сети заправок можно было купить по 139 тенге за литр. Аи-95 реализуется по цене 153 тенге за литр.

Бензин АИ-92 на АЗС «КазМунайГаз» также подорожал со 137 до 139 тенге за литр. АИ-95 имеется в продаже за 150 тенге за литр, сообщает корреспондент «Отырар TV» Ксения Поляница.

Напомним, ранее в «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сообщали, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. В середине января была скорректирована цена на АИ-92 на крупных сетях АЗС до 137 тенге за литр. Как сообщили в компании, общее повышение стоимости этой марки топлива в середине месяца связано с изменением оптовых цен в начале января. Так, в пересчете на литр это увеличило цену закупки на 3,5-4 тенге. Цена на бензин Аи-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135-145 тенге за литр.

На других автозаправочных станциях в Шымкенте также наблюдается подорожание бензина.

В Шымкенте бензин марки АИ-92 подорожал до 141 тенге
АЗС «Satti Zhol».

На АЗС «Satti Zhol» и «Sinooil» в Шымкенте Аи-92 реализуется по 140 тенге. Цена на Аи-95 составляет 152 тенге. На АЗС «Helios» бензин марки Аи-92 продается за 138 тенге, Аи-95 — 150 тенге за литр.

Напомним, что в сентябре 2016 года Правительство РК приняло решение отказаться от госрегулирования цен на бензин марки Аи-92/93. Перестать регулировать цены на бензин решено в связи с ожидаемым дефицитом.

 

 

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3 Комментариев Включено "В Шымкенте бензин марки Аи-92 подорожал до 141 тенге"

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Евгений
Гость
Евгений

Стыдно за страну.

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5 часов 38 минут назад
Шымкентский
Гость
Шымкентский

Ну это не удивительно! Доллар же упал. Теперь если доллар поднимется то бензин еще подорожает!

Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 53 минут назад
Гражданин
Гость
Гражданин

Был бы еще качественный бензин. А то гелиуский вытекает с водой с глушителя…. прям ручьем, Российский бадяжат с газом у меня на опеле расход в два раза (при заправки писталет выбивает постоянно — это говорит о наличии газа)….. Я последнее время заправляюсь на китайских заправках, синоил….. у них совести побольше будет Ну а вообщем соболезную всем горожанам ведь с повышением топлива дорожает все осталльное.

Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 57 минут назад
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