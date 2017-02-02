В Шымкенте началась аттестация государственных служащих корпуса «Б». С этого года сотрудники госструктур проходят ее по-новому. Подтвердить свою профпригодность должны все ныне действующие специалисты. Всего по Казахстану аттестацию пройдут 65 тысяч человек, в том числе чуть более шести тысяч в Южно-Казахстанской области.

Тишина в аудитории и сразу несколько человек, следящих за порядком. Аттестация госслужащих почти ни чем не отличается от обычного экзамена. 220 вопросов и всего два часа на решение заданий. У сотрудников госструктур нет ни единого шанса воспользоваться шпаргалками. Впрочем, на этой аттестации они вряд ли пригодятся. Впервые вопросы тестирования носят ситуативный и психологический характер.

Гульжан Мусабекова: «В отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, эта аттестация носит разовый и комплексный характер. Кроме того, она не включает в себя процесс тестирования на знание законодательства. Вместо этого, госслужащих будут оценивать на определение уровня профессиональной подготовки, соответствия занимаемым должностям и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения».

Каждому предстоит пройти 4 этапа аттестации: составление оценочного листа, тестирование на оценку личных компетенций, собеседование в аттестационных комиссиях и принятие решений комиссией с учетом результатов предыдущих этапов. В числе тех, кто проходят аттестацию в первом потоке руководители управлений и департаментов области. Всего 200 человек. Результаты тестирования госслужащие узнают сразу.

Аттестация среди сотрудников госструктур, а их в Южном Казахстане более шести тысяч, продлится до 1 июля. По результатам аттестационная комиссия решит вопрос дальнейшего продолжения службы сотрудниками ведомства. Те, кто успешно сдаст тест, имеет возможность подняться по карьерной лестнице. Ну, а кому-то, возможно, придётся расстаться с занимаемой должностью.

Ксения Поляница.