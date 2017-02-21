В Шымкенте начальник почтового отделения украла у пенсионеров 9 миллионов тенге. О приговоре похитительнице пенсий и пособий сообщили в пресс-службе Енбекшинского районного суда Шымкента.

В Енбекшинском районном суде города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки Б.Г. за совершение преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, а именно присвоение чужих денег.

Подсудимая Б.Г., будучи начальником почтового отделения, путем внесения в программу КИС «Colvir» ложных данных, незаконно присвоила пенсии и пособия 26-ти граждан в размере 9 306 987 тенге в период с марта по апрель 2016 года.

Суд назначил подсудимой Б.Г. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с конфискацией имущества и вынес решение о взыскании с нее нанесенного ущерба в пользу потерпевших.