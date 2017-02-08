В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в серии краж

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Полицейские Аль-Фарабийского РОВД задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж чужого имущества, в основном мобильных телефонов.

В отдел полиции Шымкента с заявлением обратилась жительница областного центра о том, что на одном из городских рынков неизвестные лица похитили из ее сумки сотовый телефон и деньги. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составил свыше 40 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского РОВД задержали подозреваемого, 1991 г.р. жителя Ленгера, ранее неоднократно судимого.

Следствием установлена причастность задержанного к 6 фактам краж чужого имущества, совершенных им на территории областного центра. Все кражи подозреваемый совершал по одной и той же схеме.

Находясь в людных местах или в общественном транспорте, молодой человек, пользуясь беспечностью граждан, незаметно для потерпевших похищал у них сотовые телефоны и деньги. Краденное имущество задержанный сбывал, а деньги тратил на свои нужды.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

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