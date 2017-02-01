В Шымкенте продолжается Шубамания

Даже погода в Шымкенте уверена — зиме еще рано кончаться. И покупать шубки — теплые и пушистые, тоже не бывает поздно. По многочисленным просьбам горожан, обдумывающих покупку, выставка меха — «Шубамания» продолжит свою работу в Шымкенте по 18 февраля включительно.

В одном месте собираются уникальные представители меховых фабрик, меховых брендов, меховые дома, чтобы представить вашему вниманию модные шубы и другие изделия из меха со всего мира… Более 3 000 моделей в одном месте! И это не фантастика. Это Шубамания!

Примерять, прикидывать, подбирать можно абсолютно все — от миниатюрной шубки из коллекции автоледи, до шикарных в пол норок, баргузинского соболя и нежнейшей каракульчи.

Выставка «Шубамания» имеет большое преимущество в возможностях ценообразования. Продажи проводятся от имени производителя, так что все цены без накруток. Мало того, что стоимость коллекционных шуб и манто на выставке вполне демократичная, «Шубамания» дарит своим покупателям приятные сюрпризы. Интересные ценовые предложения разбавлены скидками в 10, 20, 30 и 40 процентов.

Никита, консультант выставки «Шубамания»: «Мы остаемся до 18 февраля включительно, так что, рады вас видеть! Можем предложить вам потрясающие скидочки от 10 до 40 процентов. Отличные цены! Вы обязательно подберете себе именно вашу шубку…»

На выставке Шубамания можно взять кредит на приобретение шубы на выгодных для вас условиях. Ознакомиться с условиями кредита можно прямо на месте.

Шубамания открыта в Торговом Доме Аль-Фараби ежедневно с 10 утра до восьми часов вечера.

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