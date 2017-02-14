В Шымкенте пройдет благотворительный концерт классической музыки

С 2011 года Гуманитарный фонд «Дегдар» по инициативе Председателя Попечительского Совета фонда Дариги Назарбаевой проводит в республике благотворительный проект «Времен связующая нить».

Этот уникальный и беспрецедентный по своим масштабам проект являет собой дань благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда — словом, всем тем, кто заложил фундамент стабильности нынешнего суверенного Казахстана.

Еще одна важная цель проекта — посредством общения с прекрасным объединить разные поколения казахстанцев.

В рамках проекта в областных центрах и небольших моногородах ежегодно проходят концерты, в которых выступают лучшие отечественные вокалисты и музыканты. На сегодняшний день проект объехал 32 города, артисты дали более 50 концертов, их посетило около 30 000 человек.

Концерты проходят в лучших залах Казахстана. Организаторы стремятся сделать высокое искусство доступным для самой широкой аудитории, поэтому вход на концерты всегда бесплатный.

В тех городах, куда прибывает проект, ветераны ВОВ получают праздничные продуктовые наборы, которые доставляются им на дом. На сегодняшний день подарки получили около 6 000 человек.

Очередные благотворительные концерты проекта состоятся:

17 февраля в 18.00 в областной филармонии им. Ш. Калдаякова (г. Шымкент);

18 февраля в 17.00 в Центральном концертном зале «Баласагун» (г. Тараз).

Участниками концертов станут известные казахстанские исполнители: ведущая солистка театра оперы и балета им. Абая, засл.деятель РК Гульзат Даурбаева (сопрано), кавалер ордена «Курмет», засл. деятель РК Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Еркебулан Сапарбаев (скрипка) и Мурат Нарбеков (виолончель).

Участниками благотворительного проекта в разные годы были народная артистка РК Гаухар Мурзабекова и руководимый ею Государственный камерный оркестр «Камерата Казахстана»; ведущие солисты театра «Астана опера» Сундет Байгожин, Медет Чотабаев, Альфия Каримова, Азамат Жылтыркозов; солист ГАТОБ им. Абая Андрей Трегубенко, Государственный академический симфонический оркестр РК, прославленный российский виолончелист и дирижер Денис Шаповалов, и многие другие исполнители. Один из концертов в рамках проекта дала Дарига Назарбаева.

«Времен связующая нить» — проект весомой общественной значимости. Он получил большой резонанс в республике. В адрес его организаторов регулярно поступают благодарственные письма и приглашения от Советов ветеранов, акиматов городов. Казахстанские артисты не только бескорыстно дарят свое искусство, но и напоминают о нашем сыновнем долге, который велит хранить благодарную память о героизме поколения победителей.

Такой же целью – сохранением памяти — задались и наши друзья из интернет-издания «Тенгри ньюс». Они создали проект под названием «Победители». Издание приглашает всех казахстанцев рассказывать на страницах портала о своих родных и близких, прошедших ужасы войны. На сегодняшний день опубликовано уже более тысячи историй.

Организаторы проекта – гуманитарный фонд «Дегдар», компания JTI.