В Шымкенте семейный спор о наследстве вылился в покушение на убийство

Апелляционная коллегия Шымкента оставила без изменений основное наказание для 30-летнего Ахылбека С., осужденного к 12 годам строгого режима за покушение на убийство. Потерпевшая сторона требовала пожизненного заключения.

Как считают пострадавшие, мотивом преступления стало наследство, которое осталось после смерти деда. Из-за этого и возникли серьезные споры с родственницей, с которой потерпевшая сторона даже судилась. Именно эта родственница, по мнению обвинения, заказала Ахылбеку С. убить молодого наследника.

Инцидент произошел в феврале 2014 года в 17 микрорайоне около 8 часов вечера. Согласно показаниям осужденного Ахылбека, он пытался поговорить с молодым человеком, чтобы мирно урегулировать семейный спор о наследстве. Однако нормального диалога не случилось и разговор перешел на повышенные тона.

Уже после того как молодой наследник, якобы, обматерил Ахылбека, подсудимый вытащил нож и нанес парню несколько ударов. В этот момент один из приятелей Ахылбека, присутствовавший при конфликте, вдруг вытащил пистолет и выстрелил в пострадавшего. После этого сообщники сбежали с места преступления, мол, пострадавший сам не стал просить их о помощи. То обстоятельство, что раненый парень был в этот момент без сознания, подельники даже не заметили. К слову, следствие так и не установило приятелей Ахылбека, бывших с ним в тот вечер.

Сам же потерпевший и сегодня утверждает, что еще до покушения, он замечал за собой слежку, но не придал этому значения. В тот жуткий вечер к нему осторожно подошли со спины неизвестные, которых пострадавший даже не успел рассмотреть и запомнить. Вдруг молодой наследник почувствовал удары ножом, потом услышал выстрел и потерял сознание. Спустя какое то время парень очнулся, но нападавшие уже скрылись. Весь в крови, молодой человек с трудом дополз до опорного пункта полиции.

Суд первой инстанции, учитывая все обстоятельства, приговорил Ахылбека С. к 12 годам заключения. Апелляционная коллегия не нашла причин для изменения вердикта. При этом сторона потерпевших требовала наказания вплоть до пожизненного заключения, настаивая, что подсудимый исполнял заказное убийство.

«Требую самого сурового наказания. В этом деле есть заказчики, которые остались не выявленными. Когда на меня было совершено нападение, я был несовершеннолетним»,- заявил во время апелляции пострадавший.

Сторона защиты до последнего уверяла, что причиной всему явилась банальная ссора молодых людей. Адвокат подзащитного заявил, что его клиент не имел умысла на убийство и никакого заказа не исполнял.

Выслушав все стороны, судьей специализированного межрайонного уголовного суда решено было оставить приговор — 12 лет строгого режима в силе, а апелляционные ходатайства — без удовлетворения.

Сторона потерпевших намерена обращаться теперь в кассационный суд, но приговор уже вступил в законную силу.

Данил Шемратов