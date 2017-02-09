В Шымкенте восстанавливают квартиры в доме, пострадавшем от хлопка газа

В пострадавших накануне от утечки газа квартирах дома № 62 микрорайона «Север» в Шымкенте сегодня проводятся восстановительные работы. Городской акимат привлек к ремонту спонсоров. Газоснабжение в жилом доме уже восстановлено. Голубое топливо подано во все квартиры, кроме пострадавших в результате ЧС.

Сегодня в квартирах пострадавших от взрыва целый день кипит работа. Рабочие вставляют двери и стеклопакеты. Вкладывать собственные деньги погорельцам пока не пришлось.

Сварочные работы в многоэтажке проводит компания «Ак Орда», предприятие частично спонсирует ремонт, выполняя заказ акимата. Доделывать, скорее всего, будет другая компания, предполагают сварщики. Как говорится, с миру по нитке, голому рубашка.

Правда, у жильцов злополучного дома тревог меньше не стало. Газоснабжение в квартирах восстановлено, и им вновь придется включать газовые конфорки. Не только чтобы приготовить пищу, но и для обогрева. Температура в квартирах сейчас не поднимается выше 16 градусов тепла.

В одной из квартир, например, греет только одна батарея, в остальные тепло не поступает. Хотя, как уверяют сотрудники акимата, теплоснабжение осуществляется в полном объеме. О проблемах с отоплением именно в этом подъезде чиновники знают давно и уже не раз пытались ее решить. Жильцам уже было дано предписание заменить негреющие стояки, возможно, после чп проблема все же решится.

Жители подъезда пообещали стояк заменить в ближайшие дни. И возможно тогда потребление газа, а значит и риск его утечки станут намного ниже.

Напомним, 8 февраля в 7 часов утра произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир в микрорайоне «Север». Хотя, специалисты службы ЧС говорят, что правильней это называть не взрывом, а хлопком.

Хлопок произошёл в одной из квартир дома № 62, в результате утечки природного газа и последовавшего за этим воспламенения газовой смеси. По предварительной версии специалистов по чрезвычайным ситуациям, утечка произошла из-за неисправности шланга подводившего газ к плите.

Смесь воспламенилась в тот момент, когда 36-летний хозяин квартиры ставил на плиту чайник и поджигал газ. К счастью, открытого горения не было, но в результате хлопка взрывной волной была разрушена мебель, а сам хозяин квартиры получил 32% ожогов тела. Он госпитализирован в ожоговое отделение Центра гипербарической оксигенации.

Взрывная волна была такой силы, что выбила двери и окна в соседней квартире и в квартирах этажом ниже.

Данияр Худайбергенов