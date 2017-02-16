В Шымкенте задержали водителя иномарки, сбившего человека под Новый год. Задержанному 31 год, он арестован и водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, 31 декабря 2016 года на одной из улиц Шымкента водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП от полученных травм пешеход, местный житель, 1966 года рождения, скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Подозреваемого объявили в розыск.

В ходе ОРМ, спустя полтора месяца, сотрудники полиции задержали водителя автомашины «Ауди 100». Им оказался житель г. Шымкент, 1985 года рождения,

Подозреваемый арестован и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.