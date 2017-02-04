В «Союзе меха» в Шымкенте финальная распродажа

Шубки вновь навеяли зиму. Настоящий снегопад скидок привез в Шымкент «Союз меха»! 30 процентов на все шубки, пушистые куртки и манто, шапочки и рукавички предлагают пятигорские предприниматели.

Вся палитра красок, тонкие оттенки, завитки и блеск — на меховой ярмарке «Союз меха» представлено несколько тысяч потрясающих меховых изделий. Меховые пальто, уютные куртки, веселые легкие жилеты и кардиганы на любой вкус готовы радовать своих будущих обладательниц.

Все большую популярность у модниц приобретают изделия из мутона. И это не случайно. Мутон славится не только своей красотой и необычностью, но и сроком службы. В такой шубке любая женщина будет выглядеть не только стильно, к тому же будет тепло и уютно при любом морозе. А цены приятно удивляют.

Сауле Исмаилова, консультант выставки «Союз меха»: «Сегодня первый день — открытие финальной распродажи нашей коллекции. Мы пробудем до 13 февраля и постараемся вас удивить. У нас отличное предложение — скидка 30% на все без исключения меховые изделия…»

Одно дело знать о скидках, другое — их видеть своими глазами. Например, потрясающую норку «в пол» можно купить на 330 тысяч дешевле! А это значит, что если вы задумали купить себе классическую шубу, у вас останутся свободные деньги на приобретение еще одного изделия — на каждый день. А может вы захотите пополнить свой весенний гардероб.

Сауле Исмаилова, консультант выставки «Союз меха»: «Конечно, у нас масса новинок! Мы предлагаем меховые изделия, которые можно носить вне зависимости от сезона. Например, пушистые жилеты, кардиганы на трикотажной основе, облегченные курточки из коллекции автоледи. Их можно носить до поздней весны, можно ранней осенью…»

Каждая шубка проходит строгий контроль и имеет сертификат качества и международные сертификаты соответствия. Отличительной чертой этой выставки являются: уникальный подбор меха, хорошие лекала, широкий выбор изделий и, конечно, доступность!

Выставка проходит в выставочном зале «Корме» в микрорайоне «Нурсат» (около административно-делового центра) ежедневно с 10:00 до 19:00.