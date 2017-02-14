В ЮКО экстренно эвакуируют людей, застрявших на автотрассах

В ЮКО экстренно эвакуируют людей с автотрасс. Дороги в Байдибекском районе ЮКО заносит снегом. Начавшийся утром буран создал серьезные помехи для движения автотранспорта. Закрыта трасса Шымкент-Шолаккорган, передает портал 24.kz.

Спасатели экстренно эвакуируют людей, которые, несмотря на предупреждения о сильном ветре, выехали в путь. Из снежного плена удалось спасти 80 человек, трое из них – дети. Расчистка дороги продолжается на протяжении 7 часов. В работе задействовано два грейдера, один погрузчик и четыре единицы техники спасательного отряда.

Катерина Попкова, Twitter@Katerina_shim: — Сейчас мы находимся на трассе Шымкент-Шолаккорган. Это между Байдибекским и Сузакским районами. Эвакуация людей здесь продолжается уже несколько часов. По предварительным данным, в плену оказалось больше 20 машин. Сколько еще продлится спасательная операция, неизвестно. Ведь буран очень сильный, видимость нулевая. Спасательную операцию затрудняет сильный буран.

Так же оперативная служба ДЧС ЮКО распространила сообщение о закрытии участка дороги «Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик» в связи с гололедом.