В ЮКО готовятся к весенним паводкам. В акимате Южно-Казахстанской области под председательством главы региона состоялось расширенное селекторное совещание с участием акимов районов и городов, представителей департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО по предупреждению весенних паводковых ситуаций.

На совещании были обсуждены вопросы по проводимым профилактическим работам и предупреждению весенних паводков, селей, оползней, снежных лавин, а также состояние водоемов на территории области.

Напомним, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в 2016 году для обеспечения инженерной защиты населения и территории от паводков были проведены берегоукрепительные работы общей протяженностью 6,21 км на сумму 664, 2 млн. тенге. Кроме того, на сумму 1,5 млрд. тенге проведены работы по усилению пропускной способности ирригационной системы общей протяженностью 955 км.

В этом году в целях предотвращения весенних паводков выделено 856 млн. тенге

В целях подготовки к весенним паводкам на территории области построены и укреплены защитные дамбы протяженностью 6,36 км, и 325,3 км. А протяженность вновь построенных дамб составила 36,3 км. Укреплены берега рек протяженностью 48,5 км, очищено 668,1 км арыков и каналов и 397 единиц водопропускных труб.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, РГП «Казгридомет», «Казводхоз» и филиал ГУ «Казсельзащита» ежедневно предоставляют оперативную информацию с гидрометрических постов об уровне и потоке воды озер и рек. По их словам, в настоящее время паводковая ситуация в регионе стабильна, уровень воды в реках низкий, уровень воды в водоемах среднем составляет 30-35%.

Жансеит Туймебаев поручил акимам городов и районов ЮКО лично контролировать исполнение противопаводковых мероприятий. Мониторинг состояния водоемов области будет вестись ежедневно.

Пресс-служба акима ЮКО