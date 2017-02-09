В ЮКО из-за непогоды закрыт перевал Шыбыкбель

Штормовое предупреждение для южноказахстанцев распространила оперативная служба департамента по ЧС области. В Байдибеке закрыта трасса, в целом по ЮКО ожидает резкое понижение температуры.

9 февраля с 19-30 в Байдибекском районе, перевал Шыбыкбель, в связи ухудшением погодных условий (метель, буран, гололед, видимость нулевая) закрыто движение на участке а/д областного значения КХ-1 «Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик» (80-144 км) для всех видов автотранспорта.

Сутки 10 февраля местами по Южно-Казахстанской области ожидаются туман, голелед, метель, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, ночью в северных районах сильный мороз до 25 градусов ниже ноля.

В Шымкенте гидрометеорологи предполагают 10 февраля небольшой снегопад, температуру воздуха до минус пяти градусов, ветер порывами до 8 метров в секунду.