В ЮКО открыто представительство турецкой индустриальной зоны «Ostim»

Индустриальные зоны Южно-Казахстанской области и Турции намерены укреплять сотрудничество в рамках совместных проектов. Для успешной работы и реализации проектов, в здании индустриальной зоны «Оңтүстік» открыто представительство Турецкой индустриальной зоны «Ostim», сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Решение было принято в ходе встречи руководителей соответствующих отраслей двух стран, а также в рамках заключенного меморандума на прошедшем Казахстанско-Турецком инвестиционном форуме.

Таким образом руководство индустриальной зоны «Оңтүстік» намерено в последующем систематизировать работу и использовать опыт турецких коллег. В Анкаре индустриальная зона «Ostim» насчитывает порядка 5200 предприятий, и на протяжении 50 лет имеет большой опыт в развитии промышленных зон.

Председатель совета учредителей индустриальной зоны «Ostim» Орхан Айдын отметил, что совместные работы окажутся продуктивными для предпринимателей двух стран и выразил уверенность, что представительство индустриальной зоны «Оңтүстік также будет открыто и в Анкаре.

Благодаря совместному сотрудничеству продукция будет реализовываться в рамках единого или индивидуального бренда.

Сегодня в ЮКО создано 11 индустриальных зон. Индустриальная зона «Оңтүстік» насчитывает 84 предприятия, на которые работает около двух с половиной тысяч человек.