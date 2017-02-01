В ЮКО проходит Казахстанско-Турецкий инвестиционный форум

Сегодня в Шымкенте впервые начался совместный трехдневный Казахстанско-Турецкий инвестиционный форум.

В мероприятии, направленном на привлечение большого числа иностранных инвестиций, приняли участие около 200 турецких и 300 казахстанских предпринимателей.

В турецкой делегации, во главе с заместителем Генерального секретаря Тюркского Совета Омером Коджаманом и советником министра Национальной экономики Турецкой Республики Тарыком Сонмез, присутствуют представители сфер здравоохранения, Министерства экономики и ответственные лица, такие как: советник Мэра в Мэрии города Анкара Рамазан Кабасакал, Мехмед Али Арслан и Председатель правления в Торгово-промышленной палате провинции Сакария Махмуд Косемусул.

В работе форума принимают участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, председатель Комитета по инвестициям министерства инвестиций и развития РК Сапарбек Туякбаев, предприниматели и должностные лица, ответственные за данную сферу.

В форуме, главной целью которого является ознакомление турецких инвесторов с экономикой региона, инвестиционным климатом, представлении государственных программ, связанных с привлечением инвестиций и укреплений торгово-экономических отношений между деловыми кругами двух стран, запланированы встречи в формате В2В.

Глава региона Жансеит Туймебаев выразил благодарность прибывшим турецким инвесторам и остановился на значимости форума, подчеркнув, что данный форум является одним из основных предпосылок к выполнению поставленных задач, озвученных в Послании Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Аким области подчеркнул, что на сегодняшний день Турция является одним из близких и надежных партнеров Казахстана и выразил уверенность, что двусторонняя встреча станет залогом плодотворного сотрудничества.

В рамках Казахстанско-Турецкого форума, который пройдет с 1 по 3 февраля, помимо конференции на тему «Инвестиционный потенциал ЮКО», запланирована организация выставок инвестиционных проектов, товаропроизводителей, туристских проектов и институтов развития, информационных туров по туристским маршрутам ЮКО.

В частности, 2 февраля в Выставочном центре «Көрме» предприниматели примут участие в выставке с участием около 80 отечественных товаропроизводителей, институтов развития, где будут представлены инвестиционные проекты. В сфере туризма пройдут встречи в формате В2В. А 3 февраля турецкая делегация посетит исторические места по маршруту «Шымкент-Отырар-Туркестан».

Пресс-служба акима ЮКО.