В ЮКО зарегистрировано пять случаев заражения бруцеллезом

Только за один месяц в ЮКО выявлены пять человек, больных бруцеллезом. Как выяснилось, все они заразились во время разделывания скота на своих подворьях.

Сейчас медики проверяют всех контактировавших с больными. В целях профилактики, на рынках Южно-Казахстанской области с особой тщательностью проверяется мясо, молоко, молочные продукты, брынза и масло домашнего изготовления.

Санитарные врачи уверяют, что на рынке бруцеллезным мясом не торгуют, это исключено. Однако такая вероятность все же есть. Особенно, если приобрести мясо неизвестного происхождения у кого-нибудь «с рук». Специалисты настоятельно рекомендуют не приобретать вышеперечисленные продукты без соответствующих документов.

Бруцеллез — заболевание, характеризующееся поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем. Возбудители заболевания — бруцеллы — устойчивы во внешней среде. Так, в воде они сохраняются свыше двух месяцев, в молоке — 40 дней, в брынзе — два месяца, в сыром мясе — три месяца.

К сожалению, болезнь на ранних стадиях развивается без особых проявлений, поэтому ее коварство в том, что пациент зачастую теряет много времени, просто игнорируя незначительные симптомы, в то время когда уже нужно начинать интенсивное лечение. Бруцеллез, лечение которого очень сложное и длительное, иногда лечится годами. Иммунная система при этом заболевании не распознает этот опасный микроорганизм как угрозу, потому что он имеет внешнюю структуру такого родного лимфоцита. Такой обман на клеточном уровне позволяет патогенной микрофлоре разрастаться в считанные дни, в то время когда иммунная система человека перестает выполнять свое прямое назначение.