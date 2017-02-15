Шымкентскую девочку Виолу Балан выписали из немецкой клиники после операции. Состояние малышки признано хорошим. Девочка самостоятельно дышит, говорит, ей будут готовить обычную еду. Об этом сообщила мама Виолы Яна Балан.

«Здравствуйте, наши дорогие! — написала Яна, — Вот и свежая фотография Виолы. У нас отличные новости! Виоле убрали трахеостому, она, наконец-то, может разговаривать, тараторит без остановки — наверстывает упущенное… Малышку выписали из больницы!»

Сегодня Яна с дочерью живут неподалеку от клиники сердца — снимают комнату, потому что пока ежедневно приходят в клинику на осмотр. Зонд девочке пока не убрали, но он ей нисколько не мешает. Диетолог из клиники подготовила для Виолы рецепты, которые можно готовить самостоятельно и кормить малышку.

«Нужно только найти ингридиенты — это рапсовое масло и мальтодекстрин… Но я никогда не видела этого, буду искать)))» — написала мама Виолы Яна.

Напомним, малышка Виола нуждалась в сложной дорогостоящей операции на сердце. девочка из Шымкента страдала врожденным сочетанным пороком сердца — комплексом Шона. были так же и сопутствующие заболевания. на операцию и реанимационные мероприятия требовалась колоссальная сумма — больше 150 тысяч евро!

Деньги для малышки собрали всем миром чуть больше, чем за два месяца. Помогали пожертвованиями казахстанцы, россияне, деньги шли из разных стран, подключился и европейский благотворительный фонд. В помощь Виоле проводились различные мероприятия и концерты. И только благодаря неравнодушным людям девочка выжила!

«Вилимо, все удалось и наше общее дело подходит к концу!, — написала на страничке Виолы ее официальный волонтер Татьяна, — Спасибо всем огромное! Низкий поклон!»