Водитель автобуса, устроивший «байгу» на дороге, лишен водительских прав. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу Шымкента.
28-летний водитель сесть за руль теперь сможет только через год.
«В отношении водителя Руслана Тилеуова составлены два административных протокола. За выезд на встречную полосу движения он на год лишен водительских прав. За нарушение правил маневрирования он обязан выплатить штраф в размере 5 МРП», — рассказали в МПС Шымкента.
Напомним, съемка велась 1 февраля из автомобиля, следующего по пятам нарушителей дорожного спокойствия.
Как прокомментировала автор видео, события происходили утром в районе 8.30. Сидя на пассажирском сидении, женщина вместе со своим спутником ехала на работу и сначала обратила внимание на то, что автобус не пропустил пешехода. После этого она вытащила телефон и начала снимать на камеру маневры водителей автобусов.
«Всю дорогу они соревновались, обгоняли друг друга. Передний автобус дразнил ехавший позади, не пропускал. Мы ехали за ними и никак не могли объехать. На видео можно увидеть, что в какой-то момент задний автобус пересек двойную сплошную», — прокомментировала женщина.
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4 Комментариев Включено "Водителя автобуса лишили прав за «байгу» на дороге в Шымкенте"
Я сомневаюсь что через год он не повторит подобное в другом городе.
27 января был рейд «автобус», который как бы должен снизить аварийность и количество нарушений среди общественного транспорта.
По факту 1 февраля было ДТП с участием марштутки и автобуса, и видео с гонками шымкентских автобусов. А сколько еще правонаружений не попали на камеры телефонов и регистраторов? Какой напрашивается вывод? эффективность работы наших дорожных полицейских стремится к нулю
Да, этот автобус 84 маршрута, не раз проделывал такое
Вы правы, постоянно лихачит и никто их не наказывает