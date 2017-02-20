Вопросы шымкентцев. Папа в декрет, платная скорая и где получить посылку

Где получить посылки?

«Еще в прошлом году я получала посылки в почтовом отделении №5 по улице А. Аскарова, которое расположено в соседнем доме. Было очень удобно. А теперь, получив сообщение о новой посылке на свое имя, узнаю, что за ней мне надо ехать аж на главпочтамт. Почему?! Можно узнать?» — Виктория М.

За ответом РАБАТ обратился к начальнику управления организации и эксплуатации почтовой связи отдела почтовых технологий ЮКОФ АО «Казпочта» Калдыгуль Сабденовой.

«Да, в конце 2016 года наш Южно-Казахстанский областной филиал АО «Казпочта» в своем головном офисе по улице Казыбек би, 24 открыл «Супермаркет посылок». В нем выдают и принимают посылки по принципу самообслуживания. Это новый формат самообслуживания. Он позволяет сократить время получения и отправки посылок и оптимизировать производственные затраты компании.

Выдача посылок через «Супермаркет посылок», расположенный по ул. Толе би, 21, производится жителям города, обслуживающихся в 9, 11, 17, 19 отделениях почтовой связи и в ОДП №1 и в ОДП №5. А те, кто ранее обслуживался в отделениях связи №№5, 12, 13 и в ОДП №2, за посылками будут ездить на Казыбек би, 24. Почтовые отправления обрабатываются в супермаркете существующим порядком (т.е. берутся на хранение), клиенту отправляется СМС-уведомление о поступлении в его адрес почтового отправления с указанием адреса супермаркета.

Клиенту в супермаркете необходимо ввести номер отправления (ШПИ) или номер мобильного телефона на специальном терминале. Данный терминал, обнаружив в системе запрашиваемую посылку, выдает талон с указанием номера стеллажа, номера ряда и номера емкости. Клиенту остается пройти в зал, найти необходимый ряд, стеллаж и емкость, взять свою посылку с полки. На кассе, установленной на выходе, клиент предоставляет документ, удостоверяющий личность, оператор сканирует ИИН получателя, который сохраняется в системе в качестве подтверждения получения почтового отправления. Если необходимо, получатель оплачивает сумму наложенного платежа.

Также, в супермаркете посылок, клиент может самостоятельно отправить посылку в любой населенный пункт Казахстана с применением нового продукта «оплаченная тара». Для этого имеются шесть видов гофрированной тары (в зависимости от размеров). Клиент выбирает и покупает необходимый размер гофротары, в стоимость которой уже включена плата за пересылку посылки по территории Республики Казахстан. Также на коробке имеется и номер посылки (ШПИ). Клиент упаковывает свою посылку в специально отведенной зоне, указывает на посылке адресные данные и номер мобильного телефона получателя и отправителя. Затем сканирует штрихкод на посылке в специальном терминале, установленном на стеллаже для приема посылок, получает талон и оставляет посылку на стеллаже для дальнейшей ее обработки и транспортировки».

Супермаркеты посылок работают с 08:00 до 21:00 в будние дни, в выходные дни – с 08:00 до 17:00.

Есть ли в Шымкенте платная скорая?

«Хотелось бы узнать, есть в нашем городе платная скорая медицинская помощь?» Татьяна О.

За ответом РАБАТ обратился в Шымкентскую городскую станцию скорой медицинской помощи. Там на ответили, что у них платных услуг нет, но в городе есть клиника, в которой могут помочь нам с ответом. Такой клиникой оказался Медицинский центр доктора Орынбаева. Он расположен по улице Алдиярова, 60 г.

На сайте этого медцентра mcdo.kz есть и такая информация: «Платная скорая помощь. Круглосуточно:

перевозка больных из стационара домой;

транспортировка больных из дома в стационар;

транспортировка больных в различные медицинские центры на обследования (МРТ, КТ, рентген);

перевозка больных из регионов и области;

вызов врача на дом, выполнения врачебных назначений, перевязки;

лаборатория на дому;

транспортное обслуживание похорон.

Обращаться можно круглосуточно по номерам телефонов: 57-22-91, 28-31-82, сот.: 8 702 696 2728, 8 707 796 2728».

Сколько стоят эти услуги, узнавайте сами.

С пенсионером расторгли договор…

«Согласно пп.24 п.1 статьи 52 Трудового Кодекса трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае достижения работником пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон. При этом работодатель обязан уведомить работника не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора, с выплатой компенсации в размере, определяемом трудовым, коллективным договорами и (или) актом работодателя (п.9 статья 53). Так ли это?»

Ответ: «Нормы Трудового Кодекса не устанавливают запрета в приеме на работу лиц, достигших пенсионного возраста.

В частности ст. 30 Трудового Кодекса дает возможность по взаимному согласию сторон (работодатель, лицо достигшее пенсионного возраста) заключать при трудоустройстве трудовой договор – на один год с ежегодной пролонгацией.

Таким образом, если трудовой договор заключен после достижения пенсионного возраста, то дальнейшее расторжение трудового договора по основанию пп. 24) п. 1 ст. 52 Трудового Кодекса (в связи с достижением работником пенсионного возраста) не допускается (не применим)».

Отпуск по уходу за ребенком отцу ребенка.

«Работник-отец обратился в администрацию предприятия с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, который родился 19 декабря 2016 года. Согласно п.2 ст.100 Трудового Кодекса РК такой отпуск оформляется только на основании заявления работника и свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего факт рождения ребенка. Вопрос: так как, согласно пп.1 п.1 ст.100 отпуск по уходу за ребенком предоставляется матери или отцу, необходимо ли истребование дополнительных документов, подтверждающих факт выхода матери на работу?»

Ответ: «В соответствии со статьей 100 Трудового кодекса РК, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет:

1) по выбору родителей – матери либо отцу ребенка;

2) родителю, одному воспитывающему ребенка;

3) другому родственнику, фактически воспитывающему ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо опекуну;

4) работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка (детей).

Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется на основании письменного заявления работника с указанием его продолжительности и предоставлением свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего факт рождения ребенка.

Таким образом, отпуск по уходу за ребенком предоставляется на основании письменного заявления работника, имеющего право на такой отпуск. При этом работник должен документально подтвердить свое право на отпуск по уходу за ребенком (свидетельство о рождении или другого документа, подтверждающего факт рождения ребенка).

Предоставление работником других документов Кодексом не регламентируется, в связи с чем предоставление других документов производится работником в добровольном порядке или обеспечивается работодателем самостоятельно».