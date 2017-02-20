Второй международный инвестфорум в ЮКО пройдет уже в апреле. Планируется, что его посетят инвесторы и бизнесмены Саудовской Аравии. О привлечении инвестиций в регион рассказал аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

«Во время приема в Акорде Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил передо мной задачу увеличить объемы привлекаемых в Южный Казахстан инвестиций, — отметил глава региона. – Нашу область смело можно назвать привлекательной для вложений. Чтобы исполнить поручение Президента, мы будем воплощать новые конкурентоспособные проекты».

Как отметил Жансеит Туймебаев, в целях развития в области предпринимательства в этом году запланировано проведение сразу трех инвестиционных форумов, один из которых – первый казахстанско-турецкий – уже прошел в феврале.

В рамках мероприятия, в котором приняли участие руководители 70 компаний, было подписано четыре меморандума по взаимовыгодному сотрудничеству.

Во втором форуме примут участие представители порядка 40 компаний Казахстана и Саудовской Аравии, будут проведены деловые встречи.

А в мае планируется проведение международного инвестиционного форума «Оntustik Іnvest-2017». Ожидается, что в ЮКО прибудут около 700 делегатов из 30 стран.

Также в целях развития машиностроения, туризма и сельского хозяйства, для обмена опытом по созданию «умных городов» запланированы деловые поездки наших специалистов в Германию, Великобританию, Грузию, Испанию, Италию, Турцию, Россию и другие страны.

«Во время таких мероприятий мы будем знакомить потенциальных партнеров с инвестиционными возможностями нашего региона. Для укрепления позиций

инвесторов в Южном Казахстане мы предлагаем всестороннюю помощь», — подчеркнул

аким ЮКО.

Источник: пресс-служба акима ЮКО