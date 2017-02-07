Хочу поделиться впечатлениями: поезд «Отырар» стал фирменным Тальго

Поезд № 11/12 «Отырар» (Алматы – Шымкент / Шымкент – Алматы) отныне стал Тальго. То есть, на нем заменили вагоны на испанские, изготовленные на одноименном заводе. В общем, я прокатился в обе стороны. Хочу поделиться впечатлениями.

ПЛЮСЫ:

1. Вагоны новые и, в отличие от старых вагонов Тальго, шире и просторнее.

2. Расписание стало намного удобнее – из Алматы в 22-30, из Шымкента в 21.30, успеваешь прийти с работы, порешать дела и спокойно ехать на вокзал. Время в пути сократилось часов на 4-5.

3. Нет дядек и тётек, врывающихся в купе и продающих всякую лабуду.

МИНУСЫ:

1. Билеты стали дороже.

2. На верхнюю полку люди поднимаются при помощи лестницы, которая потом крепится к стене и противно дребезжит всю ночь.

3. Кнопка-выключатель лампы индивидуального освещения зачем-то оснащена мощной подсветкой, которая постоянно горит и бьет ядовито-синим светом в лицо когда ты пытаешься уснуть.

ПРИКОЛЬНО:

Мало, кто знает, но в каждом купейном вагоне последнее купе – двухместное. Билет стоит так же, как и в четырехместку. Кстати, пассажиров в вагоне 18, а в старых было 36.

ПРОВОДНИКИ:

Это отдельная песня. Мы привыкли, что на других поездах Тальго (например, №25 Шымкент – Алматы, №1 Алматы – Астана) проводники серьезные, внимательные и опрятные. Здесь же пока не перестроились. Итак:

1. В отличие от проводников других поездов Тальго, эти не заправляют постель, а просто выдают ее.

2. В других поездах Тальго проводники тщательно проверяют все цифры и буквы на твоем билете и удостоверении. Здесь же документов ни у кого не требуют.

3. Когда едешь на другом поезде Тальго, тебе говорят, что двери автоматически закрываются за 5 минут до отправления. И даже если ты стоишь на перроне, тебя обязательно позовут в вагон, чтобы не оставить на улице. Здесь же, оказывается, двери закрываются за 10 минут, но меня никто об этом не предупредил. Более того, я стоял и разговаривал по телефону прямо на глазах у своих проводников. Они спокойно зашли в вагон, и все двери сразу же одновременно закрылись. Нормально, да?! Видят меня, знают, что я из их вагона и, такие, потусовались на перроне и молча зашли! Пришлось бежать в штабной вагон, где двери держат до последнего. Благо, он был недалеко.

4. В других поездах Тальго проводники заходят в купе за билетами и знакомят всех с правилами проезда в поезде. Здесь же тупо забрали билет и свалили. И потом люди бегают и ищут курилку, которой нет. Или же с удивлением обнаруживают диспенсер в коридоре с горячей и холодной водой, которую можно и нужно пить. А те, кто едет на верхней полке, не знают, как на нее забираться и что дребезжащая на стене лестница нужна именно для этого. Все эти моменты можно было бы избежать, если бы проводники объясняли всем правила.

5. Ну и «вишенка на торте». Ночью проснулся от жуткого холода и скандала в коридоре. По доносящимся крикам понял, что ругаются как раз из-за холода. Пассажирка кричала на проводников и требовала начальника поезда. А потом я офигел, когда узнал, что произошло. Оказывается, проводник вместо печки врубил кондиционер!!! Даже не представляю, как такое возможно!

Думаю, руководству Пассажирские Перевозки (Perevozki Passazhirskie)и АО «НК «КТЖ» / Қазақстан Темір Жолы/ Kazakhstan Railways следует провести для проводников обучение, иначе они вам все угробят.

Автор: Евгений Дробязко.