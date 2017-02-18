ЮКО стал центром обсуждения программы развития агропромышленного комплекса

В акимате Южно-Казахстанской области состоялось расширенное заседание с участием заместителя Премьер-министра РК – министра Сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова по реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса. Совещание вел аким области Жансеит Туймебаев.

В ходе совещания вице-премьер доложил о проводимых работах по укрупнению сельскохозяйственных производственных кооперативов.

«В своем Послании Глава государства подчеркнул, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Согласно данного поручения была разработана государственная программа развития агропромышленного комплекса. Главная цель программы состоит в том, чтобы объединить домашние хозяйства и мелкие хозяйства в кооперативы и увеличить переработку продукции. В прошлом году, в рамках данного поручения, по республике было создано 157 кооперативов, с охватом 15 тысяч личных подсобных хозяйств. На их базе организовано более 100 молокоприемных пунктов из 7 тыс. семейных откормплощадок», — сказал Аскар Исабекович.

В течение 5 лет министерство сельского хозяйства планирует создать все условия для объединения более 500 тыс. домашних хозяйств и малых фермеров в кооперативы и приложит все усилия для улучшения качества перерабатываемой продукции. В этом направлении из бюджета государства направлено 57 миллиардов тенге. Кредит фермерам будут предоставляться со скидкой 6 %. Основное требование состоит в том, что не менее 20 крестьянских хозяйств должны объединяются в кооператив.

Вместе с тем, Вице-премьер отметил, что пересмотрены принципы субсидий. На сегодня 11 субсидий были отменены, в 35 субсидий внесены изменения. Для реализации поставленных целей, Главой государства была утверждена новая программа развития Агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

Кроме того, в ходе встречи, представители министерства сельского хозяйства подробно пояснили собравшимся участникам основные предпосылки создания кооператива, условия субсидирования и принципов документирования.

Отметим, что главной целью это программы является развитие сельхозкооперации на селе. Также, программа предусматривает рост производительности труда в сельском хозяйстве на 38 %, рост валовой продукции сельского хозяйства на 30 %, рост объема экспорта продовольственных товаров на 600 млн долларов США, снижение объема импорта продовольственных товаров на 400 млн долларов США.

В 2017-2020 годах из имеющихся в Южном Казахстане 90 тысяч сельхозхозяйств будет создано более 600 кооперативов. Об этом во время отчетной встречи с населением сообщил аким области Жансеит Туймебаев, рассказав о планах развития аграрного сектора на ближайшие пять лет.

«В прошлом году Глава государства в своем Послании поручил превратить аграрный сектор страны в новый драйвер экономики, — сказал в своем выступлении аким области. – Для этого мы нацелены на увеличение доходов сельсхозобразований и реализацию их продукции. Для обеспечения производств необходимым оборудованием, укрепления их материально-технической базы и усиления финансирования будет создана сеть кооперативов и агрокомплексов. Продолжится работа по дальнейшему развитию мясной и молочной промышленности, рыбных хозяйств».

В этих целях все имеющиеся площадки по откорму скота объединят в 30 подсобных хозяйств. К примеру, ТОО «Кайып ата» уже создал при себе кооператив «Ханшайым» по откорму 2 000 голов скота, здесь планируют отправлять на экспорт 1 000 тонн продукции в год. Кроме этого, в 2017 году запланировано открыть более 3 000 малых семейных площадок по откорму скота в количестве 30 тысяч голов КРС и 723 семейные молочные фермы. Помимо этого, в целях увеличения объемов производства молочной продукции при ТОО «Қазына жер ЛТД» будет организовано шесть кооперативов, где будут производить 8 000 тонн продукции в год. А вот корпорация «Атамекен» объединит 20 хозяйств Толебийского района и создаст на их основе молочно-производственный кооператив.

Для увеличения объемов производства мяса птицы в текущем году будет открыто 14 птицефабрик. Помимо этого, компания «Шымкент құс» при поддержке финансовых институтов объединит более 20 хозяйств Толебийского района. Что касается рыбного хозяйства, то в 2017 году запланировано открытие семи кооперативов по производству рыбной продукции.

Ожидается открытие интенсивных яблоневых и ореховых садов в Казыгуртском, Толебийском и Сайрамском районах, а также теплиц в городах Шымкенте и Сарыагаше. В результате объединения около 90 тысяч сельских формирований будет образовано порядка 600 кооперативов. На сегодня из 17 тысяч мелких хозяйств уже создано 242 кооператива.

Пресс-служба акима ЮКО.