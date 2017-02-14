Зачет по физподготовке сдавали военнослужащие ЮКО. Военнослужащие местных органов военного управления впервые приняли участие в сдаче нормативов по физической подготовке. Департамент по делам обороны ЮКО объединил все подведомственные районные и управления для единой сдачи зачета.

Раньше подобные зачеты проводились на местах, что давало нечеткую картину уровня подготовки военнослужащих, сообщили в пресс-службе департамент обороны.

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«Служба в вооруженных силах налагает большую ответственность. И нам, как военнослужащим местных органов военного управления, которые наиболее тесно взаимодействуют с населением. Мы являемся лицом ВС РК и слабины ни в чем быть не может. Три раза в неделю с нашим личным составом сам занимаюсь физической подготовкой и ежемесячно контролирую их результативность. Теперь, благодаря единому зачету я могу лично убедиться в пригодности каждого военнослужащего…», — отметил пользу единого зачета начальник департамента по делам обороны ЮКО Талгат Аликулов.

В едином зачете по физподготовке был выявлен самый спортивный военнослужащий местных органов военного управления. Отличником физподготовки стал младший сержант Бауыржан Пилалов, командир отделения узла связи ДДО ЮКО.

пресс-служба департамента обороны ЮКО