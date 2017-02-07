В ЮКО по подозрению в получении взятки задержан руководитель Отдела образования Сарыагашского района.
Об этом, со ссылкой на южноказахстанский отдел Нацбюро по противодействию коррупции, сообщает телеканал Айғақ. Эту информацию подтвердили и в акимате Сарыагашского района. 47-летний руководитель районного отдела образования подозревается в получении взятки в размере 470 тысяч тенге от одного из директоров школ района. За эти деньги главный педагог района, якобы, обещал «крышевать» его.
Примечательно, что задержанный назначен на этот пост в июне 2016 года. До этого он работал в Управлении образования ЮКО.
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1 Комментарий Включено "Задержан руководитель отдела образования Сарыагашского района"
Да уж! Одного не поиму! Нахрена строить школы на 500 чел где то в Павлодаре! И там учатся 70 учеников! Когда на юге дети учатся в три смены! Например школа 46. Шымкент.