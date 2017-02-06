Заледеневшие тротуары доставили немало хлопот шымкентцам

По тротуарам в Шымкенте ходить небезопасно, жалуются Шымкентцы, нужно пройти по грязи, слякоти и льду. Жители уже шутят, мол на тротуарах нашего города можно тренировать сборную страны по фигурному катанию.

Шел по тротуару, упал, очнулся — гипс. Именно таким образом более десятка жителей за последние двое суток попадают в отделение травматологии. Ушибы, ссадины и незначительные переломы, это последствия после передвижения по тротуарам, которые не чистят ото льда сотрудники «ЛТД Турмыс». Врачи в панике, говорят, что чаще доставляют пострадавших в утреннее время, в основном это дети и пенсионеры.

«Только за последние три дня около 50 человек поступили с переломами, вывихами и ушибами. Это именно пострадавшие во время падения на льду. Советую жителям быть осторожнее, когда вы идете по тротуару нужно чуть наклониться, идти не быстро, делать напористый шаг. А если падение неизбежно, старайтесь падать на спину, и не подставлять руки. И обувь старайтесь одевать не скользкую», — поясняет заведующий отделением травматологии ЦАХТ Усен Даутов.

А вот коммунальщики говорят другое, мол более 600 работников «ЛТД Турмыс» задействованные в работе, просто не успевают. Всю ночь чистили тротуары по проспекту Кунаева, к слову, именно здесь меньше всего передвигается пешеходов. А вот на других улицах сейчас идет работа. Наша съемочная группа решила проверить чистят ли улицы!? После долгих поисков мы все же нашли одного сотрудника недалеко от входа в ЦАХТ. Это женщина лет 50-ти, которая совковой лопатой скребла лед.



«С утра работаю, а что делать?! Вот у меня норма — несколько километров чищу, отбиваю лед и посыпаю песком. Слежу за пешеходами, говорю им, как в том фильме: «Эй, вы не туда ходите, сюда!» Умудряются падать, все ровно», — рассказывает сотрудница «ЛТД Турмыс».

Мы, всё же, решили узнать в отделе ЖКХ, где же остальные 600 работников коммунальных служб, на что получили уверенный ответ, мол в городе только две машины по очистке тротуаров, да и людей не хватает.

«Аким поручил закупить еще 4 машины по уборке тротуаров, пока мы своими силами убираем снег и лед. Ночью чистили проспекты Кунаева, Тауке-хана и улицу Желтоксан, теперь работаем в других районах. Мы подключили все силы, дня два и все будет чисто», — уверил Султанхан Тужелов, заместитель начальника отдела ЖКХ г. Шымкент.

Какая ведется работа по очистке тротуаров, пока не видно. Лед не убирают, он просто тает, а пешеходы, к сожалению, продолжают поступать в медучреждения с ушибами. Тем временем, уже в четверг 9 января, Интернет-сервис Gismeteo прогнозирует сильный снегопад, который продлится до конца недели.