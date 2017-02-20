Зарубежная компания заявила о финансовых потерях в связи с коррупционным скандалом вокруг ТОО «Шымкентхиммонтаж»

Мировой лидер в области технологий производства флоат-стекла и систем покрытий «Stewart Engineers, Inc.» заявляет о финансовых и репутационных потерях, которые несет компания в связи с медленным ходом строительных работ завода по производству и обработке листового стекла в г. Кызылорда и коррупционным скандалом вокруг ТОО «Шымкентхиммонтаж», к которому компания не имеет никакого отношения.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулся проект в г. Кызылорда, Стюарт Инжинирс полностью исполняет свои обязательства в срок, в рамках бюджета и качественно. Стюарт Инжинирс также работает с холдингом «Байтерек» и ТОО «Orda Glass Ltd» над решением вопросов, связанных со строительной частью.

На сегодняшний день на строительную площадку доставлено 767 транспортных единиц с технологическим оборудованием. Более 1200 тонн стальных металлоконструкций плавильной печи и 600 тонн стальных металлоконструкций ванной печи расплава олова, произведённых в Казахстане, доставлены на строительную площадку и ожидают монтажа.

Более 150-ти специалистов по монтажу оборудования готовы начать монтажные работы. Стюарт Инжинирс выражает надежду, что проект вернется в нормальный рабочий режим во благо экономики Казахстана.

Завод по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн в год в городе Кызылорда является уникальным инновационным проектом с применением технологии ванн печи расплава олова StewartFloat® и передовой, принципиально новой технологии пиролитического химического парофазного осаждения (CVD) на линии AcuraCoat®, разработанной Стюарт Инжинирс совместно с техническими партнерами. Данная технология позволяет производить с низкими затратами широкий спектр высококачественной инновационной продукции с твердым покрытием, обладающей энергосберегающими и эстетическими свойствами, что делает ее более привлекательной для применения, особенно в холодном климате.

До недавнего времени технология пиролитического химического парофазного осаждения на линии была доступна только крупным международным компаниям по производству стекла, разработавшим эту технологию для внутреннего использования. Качество стекла, произведенного таким способом, оставляет далеко позади другие методы. Завод по производству и обработке листового стекла в Кызылорде будет автоматизированным, высокоэффективным заводом с производственной моделью 24/7/365/4. Кызылординский завод будет самым современным в мире, и для Казахстана это масштабный инвестиционный проект.

Завод по производству и обработке листового стекла в Кызылорде включает использование новейшей системы пиролитического покрытия от компании Стюарт Инжинирс, позволяющее выпускать функциональное стекло с такими покрытиями как отражающее, Low E Pro, солнцезащитное, фотогальваническое, самоочищающееся и энергосберегающее.

Благодаря широким возможностям покрытия, гибкости, скорости, производительности и максимальному сроку службы, система пиролитического твердого покрытия на линии AcuraCoat® позволяет выпускать высококачественную экспортную продукцию с конкурентоспособными затратами.

Мягкое (магнетронное напыление) покрытие появилось на рынке первым, за ним последовало пиролитическое твердое покрытие (CVD). На сегодняшний день в США пиролитическое покрытие представляет 40 % дохода на рынке, и оно ежегодно обретает все большую популярность как самая эффективная технология.