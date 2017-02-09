Жителей шымкентского поселка Кайнар булак заливает питьевой водой

Жителей шымкентского поселка Кайнар булак в очередной раз заливает питьевой водой. На улице Вишневой вновь украли приборы учета, разворотив шкаф. Перекрыть воду нет никакой возможности — злоумышленники оставили голые трубы, отвинтили не только счетчики, но и краны, и запорные вентили.

Теперь питьевая вода бежит по улице, заливает дворы и замерзшие приусадебные участки неподалеку от остановки Транспортная.

Напомним, «мокрые дела» похитителей водяных счетчиков на дачном массиве «всплывали» уже не раз. 17 января текущего года полицейские Каратауского РОВД задержали подозреваемых в воровстве свежепоставленых приборов учета.

Установлена причастность двух парней к кражам 500 счетчиков

«Следствием установлена причастность задержанных к около 500 фактам краж приборов учета на сумму свыше 2 миллиона тенге. Все кражи подозреваемые совершали по одной и той же схеме. Два молодых парня, один из которых ранее работал установщиком водяных счетчиков, с помощью монтировки вскрывали щиты с приборами учета, установленные на улице. После чего они похищали водяные счетчики, которые затем сбывали на рынках города по низким ценам, а вырученные деньги тратили на свои нужды», — говорилось в официальном сообщении полицейских.

Похоже, что у «мокрых воров» появились последователи. Остается только удивляться странной «предприимчивости» воришек и последующих скупщиков краденного. По словам представителей водоканала, приборы учета невозможно использовать дважды — индивидуальный регистрационный номер водомера заносится в базу данных водоканала.

(видео предоставлено жительницей улицы Вишневой)