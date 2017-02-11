Жители массива «Кайнар булак» рассказали акиму Шымкента о своих проблемах

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Габидулла Абдрахимов провел встречу с жителями дачного массива «Кайнар булак». Главными темами разговора стали уровень преступности и состояние инфраструктуры.

По данным прокуратуры Каратауского района, основная часть совершаемых уголовных правонарушений в районе приходится на дачные и жилые массивы «Кайнар булак», «Кайтпас–1», «Кайтпас–2», «Нуртас», «Достык». Так, из совершенных в 2016 году 1697 краж, 53,9% произошли именно в вышеуказанных населенных пунктах.

Во время встречи, местные правоохранительные органы предложили разработать в рамках проекта «Шымкент — Безопасный город» дополнительный план мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение преступности в микрорайонах частного сектора, жилых и дачных массивах Каратауского района г. Шымкент.

Кроме того, были выслушаны жалобы и просьбы жителей о проблемах с водоснабжением, электроснабжением и инфраструктурой. По словам Акмарал Умирзаковой, председателя кооператива «Труженник», в жилом массиве имеют место дорожные происшествия с участием детей, так как отсутствует освещение, а также нет тротуаров и светофоров.

Аким Шымкента отметил, что все проблемы будут решаться поэтапно и в ближайшем будущем качество жизни в сельских населённых пунктах, не так давно присоединённых к городу, достигнет общегородского уровня.

Подытожив, Габидулла Абдрахимов дал ряд поручений:
— усилить состав районного МПС путем перенаправления сотрудников из более благополучных районов города, которые обеспечены камерами слежения;
— установить камеры наружного наблюдения;
— установить опорный пункт полиции и обеспечить круглосуточное дежурство;
— установить светофоры на опасных участках дороги;
— решить проблему с освещением;
— установить терминалы для оплаты коммунальных услуг.

Справка:
Территория массива «Кайнар булак» присоединена к городу в 2014 году. Дачный массив, площадью около 500 га, находится, примерно в 15 км. от центра Шымкента и состоит из 42 массивов, 211 улиц, 8762 частных домов и строений. На данный момент там проживает 51 245 жителей.

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5 Комментариев Включено "Жители массива «Кайнар булак» рассказали акиму Шымкента о своих проблемах"

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Алексей Полухин

Лучше бы на улицах снег убрал!

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8 часов 13 минут назад
Askar Askarov

У нас Машат перевал не чистили вечерам

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6 часов 29 минут назад
Alexandr Golubev

хороший Аким, старается 👍

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3 часов 17 минут назад
Эльнар

Норм аким!

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1 час 30 минут назад
Татьяна

Проведите у нас тоже такую встречу, жителям интересно будет Вас послушать и свои проблемы высказать. Такое начало, лично меня, радует. Побольше встреч с населением. У нас — это в Мунайбарлаушылар, ж.м. Тогуз.

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1 час 28 минут назад
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