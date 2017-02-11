Жители массива «Кайнар булак» рассказали акиму Шымкента о своих проблемах

Габидулла Абдрахимов провел встречу с жителями дачного массива «Кайнар булак». Главными темами разговора стали уровень преступности и состояние инфраструктуры.

По данным прокуратуры Каратауского района, основная часть совершаемых уголовных правонарушений в районе приходится на дачные и жилые массивы «Кайнар булак», «Кайтпас–1», «Кайтпас–2», «Нуртас», «Достык». Так, из совершенных в 2016 году 1697 краж, 53,9% произошли именно в вышеуказанных населенных пунктах.

Во время встречи, местные правоохранительные органы предложили разработать в рамках проекта «Шымкент — Безопасный город» дополнительный план мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение преступности в микрорайонах частного сектора, жилых и дачных массивах Каратауского района г. Шымкент.

Кроме того, были выслушаны жалобы и просьбы жителей о проблемах с водоснабжением, электроснабжением и инфраструктурой. По словам Акмарал Умирзаковой, председателя кооператива «Труженник», в жилом массиве имеют место дорожные происшествия с участием детей, так как отсутствует освещение, а также нет тротуаров и светофоров.

Аким Шымкента отметил, что все проблемы будут решаться поэтапно и в ближайшем будущем качество жизни в сельских населённых пунктах, не так давно присоединённых к городу, достигнет общегородского уровня.

Подытожив, Габидулла Абдрахимов дал ряд поручений:

— усилить состав районного МПС путем перенаправления сотрудников из более благополучных районов города, которые обеспечены камерами слежения;

— установить камеры наружного наблюдения;

— установить опорный пункт полиции и обеспечить круглосуточное дежурство;

— установить светофоры на опасных участках дороги;

— решить проблему с освещением;

— установить терминалы для оплаты коммунальных услуг.

Справка:

Территория массива «Кайнар булак» присоединена к городу в 2014 году. Дачный массив, площадью около 500 га, находится, примерно в 15 км. от центра Шымкента и состоит из 42 массивов, 211 улиц, 8762 частных домов и строений. На данный момент там проживает 51 245 жителей.