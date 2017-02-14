Жители ЮКО продолжают игнорировать штормовые предупреждения от ДЧС. Не взирая на сообщения о непогоде и повышенной опасности на дорогах, а так же о закрытии отдельных участков автодорог в области, южноказахстанцы продолжают выезжать в непогоду. Только за два дня спасатели вызволили из снежного плена 28 человек. Среди «засыпанных снегом» шестимесячный малыш.

Самыми опасными и труднодоступными в зимнее время в нашей области остаются перевалы Байдибекского и Тюлькубасского районов ЮКО. Ежегодно в снежных заносах здесь остаются десятки автомашин и сотни людей. Одни из последних таких случаев зарегистрированы в конце минувшей недели. Дежурным Байдибекского Управления по ЧС поступило сообщение о том, что на перевале Шыбыкбель (официально перевал закрыт, жители ЮКО оповещены) в снежный занос попали люди.

Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС ЮКО: «К спасательной операции были привлечены силы и средства дорожной службы «Онтустик жолдары», а именно организация «Регион-Юг». Три автомобиля спецтехники этой организации из снежного плена освободили шесть автомашин, 22 человека были эвакуированы в безопасное место, в том числе шестимесячный ребенок…»

Уже на следующий день такую же спасательную операцию пришлось проводить байдибекским спасателям. На этом же перевале в заносе застрял легковой автомобиль, в котором находились шесть человек, трое из которых дети. Извлекли автомашину из снежного плена сотрудники местного управления по ЧС и акимата.

Зарипа Турысбекова: «С начала февраля — это третья спасательная операция. Первая проводилась на перевале Шакпак-Баба и в районе Байдибека. Всего в общей сложности из заносов было извлечено около тридцати автомашин и более 60 человек».

К счастью ни в одном случае люди не пострадали. Тем не менее, спасатели призывают жителей области проявлять благоразумие и, выезжая в дорогу, не игнорировать предупреждения синоптиков и спасателей.

Данияр Худайбергенов