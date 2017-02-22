Депутат мажилиса: «В Шымкенте 25 аварийных домов»

Депутат мажилиса парламента РК Александр Суслов для решения проблемы аварийности жилых домов предложил разработать отраслевую программу по сносу или капитальному ремонту аварийного жилья, сообщает dknews.kz.

«Прошу вас рассмотреть несколько предложений. В частности, провести комплексную ревизию всего жилищного фонда нашей страны с выдачей каждому многоквартирному дому соответствующего технического заключения. Также разработать отраслевую программу по сносу или капитальному ремонту аварийного жилья, с определением ответственных государственных органов и источников финансирования», — сказал А. Суслов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра в ходе пленарного заседания мажилиса в среду.

Кроме того, по его мнению, полагается разработать алгоритм действий для местных исполнительных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийных домах.

«В рамках реализуемых государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» надо предусмотреть возможность строительства жилья для последующего переселения жильцов аварийных домов», — подчеркнул мажилисмен.

Как он отметил, проводимые точечные меры в Казахстане «не позволяют решить проблему аварийности жилых домов системно и эффективно».

В пример он привел регионы, в которых эта проблема стоит наиболее остро. Так, в Жезказгане 29 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и имеют соответствующие технические заключения специализированных организаций.

«Полагаю, что такая ситуация в жилищном фонде характерна и для других городов и населенных пунктов нашей страны. Есть данные, что в Кызылорде около 30 домов признаны непригодными для проживания, в Шымкенте насчитывается 25 аварийных домов, в городе Уральске таких домов 41», — указал А. Суслов.